Luego de definir el proyecto familiar, el paso siguiente fue tomar valor y renunciar a su trabajo, poner en venta su casa y sus autos y comunicarle su drástica decisión al mundo. Así fue como el 4 de diciembre de 2017 los tres soltaron amarras. Partieron desde Angra dos Reis, Río de Janeiro. Sin embargo, lo que hoy es un sueño cumplido podría haber resultado un fiasco. "Te soy sincera, no me cerraba del todo la idea de empezar de cero en altamar. Antes, yo veía un barco y me mareaba. Pero en estos tres años, te aseguro que jamás me descompuse”.