Cecilia (45) es una de las que resultaron beneficiadas. Trabajaba como ejecutiva de cuentas en un banco internacional en Buenos Aires y su sueño era poder continuar con su carrera de bancaria en Madrid. Pero no todo resultó como esperaba y terminó como ayudante de cocina en una empresa gastronómica. “España no es la panacea pero estoy muy agradecida ya que a los 4 días que me tomaron mis empleadores me hicieron los papeles y la próxima semana me sale la residencia”, señaló la mujer, quien se mostró esperanzada en obtener el trabajo que ella anhela en un futuro no muy lejano.