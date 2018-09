"La cosa es que, cada vez que se me rompía, iba a una bicicletería y me cobraban el doble que al resto de los cadetes, que eran hombres", cuenta indignada. Había un prejuicio de base: como una mujer no sabe de parchado, de cuadros, de cubiertas ni de cámaras, había licencia para cobrarle un "peaje". "Y ahí dije basta, me cansé, no me van a ganar otra vez".