"Yo estoy en un octavo piso y tuve que pasar todos los balcones del medio, porque ellos están en otra torre y sí le tengo miedo a las alturas, no me acercó a la baranda del balcón, pero en ese momento ni lo pensé, vi lo que pasaba y me mandé", detalló, sin dejar de reconocer su temor a caer desde tanta altura. "Me repetía mil veces, no mirés para abajo", confesó.