Para Stefanizzi la tragedia ocurrió por "una gran cadena de responsabilidades" pero "la falta de sensibilidad e inacción de la empresa definió la tragedia". "La mamá no estaba enterada de la ley, es decir que hay un incumplimiento del artículo 10 que dice el que poder ejecutivo tiene que desarrollar campañas de concientización", sostuvo. "Nosotros sabemos que eso es una partida presupuestaria que no está. No hay plata para difundir". Aunque no hay cifras oficiales, se estima que además de los 300 que se incribieron y reciben el beneficio, hay más de 2000 que no lo saben.