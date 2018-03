"Realmente impacta Alma", admitió el activista, que además subrayó: "También lo que hacemos es llevar a Alma a los colegios a dar charlas, porque parece que si no se ve no hay nada, que es un porotito y no es así. Las 12 semanas es un tiempo que tampoco es casual, es el tiempo que hace que se está debatiendo por la ley y en salud se sabe que a las 12 semanas el bebé ya está todo formado y sólo falta que crezca"