— Hay chicos que hace más de tres años están con nosotros trabajando. Uno de ellos le dijo a un medio italiano: "Yo la peleé y la luché para estar acá". No es simplemente tomar un grupo de pibes, ir a jugar afuera y ya está. No, no, es un trabajo serio que se viene haciendo. Porque, y es algo que quiero aclarar, la inclusión que hacemos nosotros no es simplemente darle al chico contención temporal, alimento y ya está, ya lo incluí; eso es asistencialismo barato. Nosotros hacemos verdadera inclusión. Charlamos con ellos, tratamos de hablar con la familia, nuestro trabajo lleva mucho tiempo, a veces demoramos más de un año para poder llegar a uno de estos chicos. No es simplemente agarrarlo el fin de semana, entretenerlo dos horas y después devolverlo a la casa. No, tratamos de que se lleve algo para modificar su estructura de base, porque la mayoría son chicos de la calle, para que vean que hay un futuro mejor y poder alejarlos de la droga y de la delincuencia.