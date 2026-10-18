Ciencia

Un gel inyectable busca aliviar el dolor lumbar y reparar discos de la columna: qué revelaron los ensayos clínicos

El tratamiento experimental fue evaluado en pacientes con degeneración de estructuras de la columna vertebral. Los resultados mostraron mejoras sostenidas en algunos participantes, aunque una investigación controlada dejó interrogantes sobre su eficacia

Ilustración de vértebras lumbares en corte que expone un disco intervertebral con una sustancia celeste en su interior.
Un hidrogel inyectable mostró resultados prometedores para aliviar el dolor lumbar, aunque su eficacia todavía requiere mayor evidencia científica (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un hidrogel inyectable desarrollado para tratar el dolor lumbar crónico mostró resultados alentadores en pacientes con degeneración de los discos intervertebrales. El tratamiento experimental busca reforzar el interior de estas estructuras sin recurrir a una cirugía de fusión. Sin embargo, investigaciones publicadas entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 ofrecen un panorama complejo: algunos participantes experimentaron mejoras duraderas, mientras que una prueba controlada no confirmó una ventaja estadísticamente significativa en la reducción del dolor.

El procedimiento fue diseñado por la empresa ReGelTec y se encuentra en evaluación clínica. Los resultados disponibles permiten estudiar sus posibles beneficios, pero todavía no demuestran que regenere tejido dañado ni que sustituya los tratamientos establecidos.

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Cómo funciona el hidrogel aplicado a la columna vertebral

Los discos intervertebrales actúan como amortiguadores entre las vértebras. Su centro, denominado núcleo pulposo, contiene una sustancia rica en agua que contribuye a distribuir las cargas durante el movimiento. Con el deterioro, ese material puede perder hidratación y capacidad de soporte, un proceso relacionado con el dolor persistente en determinadas personas.

El hidrogel inyectable consiste en un polímero hidratado que se introduce directamente en el núcleo mediante una aguja. La intervención se realiza con anestesia local y guía por imágenes. Según el fabricante, el material busca proporcionar apoyo mecánico dentro del disco y contribuir a recuperar algunas de sus propiedades.

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Ilustración médica de una columna lumbar, una jeringa con aguja en un disco intervertebral, un paciente acostado, un fluoroscopio y un monitor.
El hidrogel experimental se inyecta en el centro de los discos intervertebrales para proporcionar soporte mecánico y ayudar a recuperar algunas de sus propiedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la investigación inicial, publicada en Pain Physician, el gel se administró bajo control fluoroscópico, una técnica que utiliza rayos X para orientar el instrumento. Los pacientes recibieron el alta el mismo día. Estas características explican el interés por una intervención menos invasiva, aunque no garantizan resultados superiores a otras alternativas.

Qué mostraron los pacientes después de uno y dos años

La primera investigación incluyó 60 adultos con dolor lumbar de más de seis meses y alteraciones degenerativas confirmadas. En total se implantaron 83 dispositivos, porque algunos participantes recibieron tratamiento en dos niveles de la columna.

Mujer con suéter gris sentada en un sillón, agarrándose la espalda baja con una expresión de dolor. Su columna vertebral está resaltada en un tono naranja brillante.
La investigación evaluó a 60 adultos con dolor lumbar crónico de más de seis meses de evolución, quienes recibieron un tratamiento experimental para aliviar las molestias asociadas al deterioro de los discos intervertebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras 12 meses, la puntuación promedio de dolor descendió de 7,3 a 2,1 en una escala de diez puntos. También mejoraron las mediciones de discapacidad relacionadas con las actividades cotidianas. Los autores describieron cambios clínicamente relevantes, pero advirtieron que el trabajo no incluyó un grupo de comparación.

Un seguimiento publicado en la revista Spine en mayo de 2026 volvió a evaluar a esta cohorte a los 24 meses. El promedio de dolor lumbar alcanzó 1,6 puntos y las mejoras funcionales se mantuvieron. La persistencia de esos resultados representa una señal favorable, aunque no permite atribuir todos los cambios exclusivamente al implante.

También surgieron complicaciones. En cinco pacientes se detectó un desplazamiento parcial del material, acompañado de dolor o síntomas en las piernas. Los fragmentos desplazados debieron retirarse mediante procedimientos endoscópicos. Este antecedente obliga a considerar los riesgos junto con los beneficios comunicados.

La comparación controlada que introdujo nuevas dudas

Otro trabajo, publicado en mayo de 2026 en Pain Physician, incorporó una evaluación más rigurosa. Investigadores de Suiza y Países Bajos distribuyeron aleatoriamente a 49 personas con dolor lumbar crónico entre un grupo tratado con hidrogel y otro sometido a una intervención de control con solución salina.

A los seis meses, quienes recibieron el implante comunicaron menores niveles de dolor, pero la diferencia frente al grupo de comparación no alcanzó significación estadística. Tampoco se observaron diferencias concluyentes en discapacidad, calidad de vida o situación laboral.

Seis de los 24 participantes tratados describieron una mejoría importante en su valoración global, frente a ninguno de los 25 integrantes del grupo de control. No obstante, los investigadores señalaron que se necesitan trabajos más amplios para confirmar la eficacia.

La posibilidad de reforzar mecánicamente un disco deteriorado sigue siendo atractiva para pacientes que no mejoran con medidas conservadoras. Sin embargo, aliviar los síntomas no equivale necesariamente a revertir la degeneración de los tejidos.

Por ahora, este material biocompatible continúa siendo una tecnología en investigación. Su utilidad futura dependerá de estudios comparativos más extensos, un seguimiento adecuado de las complicaciones y pruebas que establezcan qué pacientes podrían beneficiarse realmente.

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