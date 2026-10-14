Salud

"Cada minuto cuenta”: de qué se trata el plan de salud vascular que anunció el ministro Mario Lugones

La iniciativa, presentada en el marco del congreso que organiza la Sociedad Argentina de Cardiología, busca articular en una red federal la prevención, el diagnóstico, la atención de infartos y ACV, la rehabilitación y el seguimiento de pacientes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El infarto agudo de miocardio se incorporará como un evento de notificación obligatoria en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, anunció durante el 52° Congreso Argentino de Cardiología, organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología, la creación del Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030.

La iniciativa busca coordinar las capacidades y los programas existentes de la Nación y las jurisdicciones para reducir la mortalidad prematura, la enfermedad y la discapacidad vascular en el país, según pudo saber Infobae.

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El accidente cerebrovascular (ACV) es la segunda causa de muerte entre la población adulta, tanto en Argentina como a nivel mundial. En el país se registran más de 50.000 casos de ACV por año y más del 80 % ocurre en personas mayores de 65 años.

Se trata de una emergencia en la que el tiempo resulta determinante: cada minuto sin atención implica la pérdida de cerca de 2 millones de neuronas y, ante un ACV isquémico, hay una ventana de hasta 4,5 horas para indicar el tratamiento adecuado.

La articulación entre el Ministerio de Salud y las distintas jurisdicciones buscará extender la atención de emergencias en todo el territorio argentino
La articulación entre el Ministerio de Salud y las distintas jurisdicciones buscará extender la atención de emergencias en todo el territorio argentino

El programa propone unificar bajo una misma política sanitaria la prevención, la detección temprana, la atención de urgencias, los tratamientos, la rehabilitación y el seguimiento de largo plazo. El objetivo es dejar atrás el abordaje separado de patologías que comparten factores de riesgo y requieren respuestas coordinadas dentro del sistema de salud.

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Lanzamos el Plan Nacional de Salud Vascular para dejar de pensar al cerebro y al corazón como dos órganos que requieren dos políticas separadas. La enfermedad vascular es un problema único y necesita una misma lógica de respuesta en todo el territorio nacional”, afirmó Lugones.

La estrategia contempla el fortalecimiento de las acciones para prevenir y controlar la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y la enfermedad renal crónica. También prevé el desarrollo de redes para la asistencia ante eventos agudos y la mejora de la continuidad de los cuidados, incluida la rehabilitación de los pacientes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El 35% de los ACV que no se tratan a tiempo deja secuelas graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

El infarto será de notificación obligatoria en la vigilancia sanitaria

En el mismo discurso, el ministro anunció que el infarto agudo de miocardio se incorporará como evento de notificación obligatoria en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). La medida se suma a la incorporación del accidente cerebrovascular (ACV) y de la insuficiencia cardíaca, que había sido comunicada el 20 de agosto.

La notificación de esas tres patologías permitirá reunir información sistemática, seguir sus características epidemiológicas y evaluar los tiempos de asistencia y los resultados de las prestaciones sanitarias. Esos datos servirán para orientar decisiones y adecuar la respuesta frente a enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.

Lugones vinculó esa decisión con la incorporación del infarto a la Stroke App, la herramienta que coordina la respuesta ante un ACV.

La notificación obligatoria del infarto nos va a dar, por primera vez, un registro nacional real. Y con su incorporación a la Stroke App, la misma herramienta que hoy coordina la respuesta ante un ACV va a coordinar también la respuesta ante un infarto: un único sistema para dos emergencias en las que cada minuto cuenta”, sostuvo Lugones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La estrategia contempla el control de la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y la enfermedad renal crónica para mitigar el riesgo vascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan prevé actuar sobre los factores de riesgo desde edades tempranas

La propuesta para el período 2026-2030 incluye medidas de prevención y promoción de hábitos saludables, además de la organización de la atención para quienes ya presentan factores de riesgo o atravesaron un evento vascular.

Si queremos cambiar los indicadores de salud de los próximos veinte años, tenemos que empezar por cambiar hoy los hábitos de quienes van a ser adultos dentro de veinte años. Un sistema que solo atiende la emergencia corre siempre detrás de la enfermedad”, señaló el titular de la cartera sanitaria.

El plan busca que las acciones de prevención convivan con la atención inmediata en los casos de infarto y ACV, y con los tratamientos de rehabilitación y control posterior. La articulación con las jurisdicciones será uno de los ejes para extender esa respuesta en todo el territorio.

Durante su exposición, el ministro también se refirió a la investigación clínica. “Entre enero y septiembre de este año se autorizaron 291 estudios de investigación clínica: en nueve meses de este año ya superamos el total del 2025. Esto confirma que la salud ya es un motor del desarrollo argentino”, afirmó.

El anuncio del plan vascular y las nuevas herramientas de vigilancia sanitaria formaron parte de la presentación de Lugones en el Congreso Nacional de Cardiología.

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