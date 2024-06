Wegovy ayuda a los pacientes con insuficiencia cardiaca a perder peso y mejorar los síntomas

MARTES, 24 de junio de 2024 (HealthDay News) -- Los medicamentos para perder peso como Wegovy pueden mejorar los síntomas de los pacientes con insuficiencia cardiaca, muestra un ensayo clínico reciente.

Tanto los hombres como las mujeres mostraron una mejora en la función cardiaca después de un año con semaglutida, el ingrediente activo de Ozempic y Wegovy, informan los investigadores.

Las mujeres tendían a perder más peso que los hombres, en promedio alrededor del 9,6% de su peso corporal en comparación con el 7,2% de los hombres.

Sin embargo, ambos sexos experimentaron mejoras similares en cuanto a su salud cardiaca, encontraron los investigadores. Esto podría significar que el medicamento podría tener beneficios para el corazón más allá de ayudar a las personas a perder peso.

Los resultados arrojan luz sobre "los beneficios consistentes de la semaglutida para las mujeres y los hombres", señaló el investigador sénior, el Dr. Mikhail Kosiborod, cardiólogo del Instituto del Corazón Mid-America de Saint Luke's en Kansas City, Missouri.

Para el ensayo clínico, los investigadores asignaron al azar a 1,145 personas con insuficiencia cardiaca a tomar semaglutida o un placebo durante un año.

La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón comienza a bombear de manera menos eficiente, lo que ralentiza el suministro de sangre rica en oxígeno a todo el cuerpo.

Esto resulta en fatiga y dificultad para respirar, lo que hace que las actividades cotidianas como caminar o llevar las compras sean muy difíciles para algunos, según la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association).

Pero las personas que tomaron semaglutida experimentaron una mejoría tanto en sus síntomas de insuficiencia cardiaca como en las limitaciones físicas que les impuso la afección, según muestran los resultados del ensayo.

También tenían una presión arterial más baja y una circunferencia de cintura más pequeña después de un año con el medicamento, además de menos inflamación, dijeron los investigadores.

Los hallazgos se publicaron en la edición del 23 de junio de la revista Journal of the American College of Cardiology y se presentaron simultáneamente en la reunión anual de la Asociación Americana de la Diabetes (American Diabetes Association) en Orlando, Florida.

