El Cirujano General pide etiquetas de advertencia en redes sociales

LUNES, 17 de junio de 2024 (HealthDay News) -- El Director General de Salud Pública de EE. UU. anunció el lunes que impulsará las etiquetas de advertencia en todas las plataformas de redes sociales, afirmando que podrían dañar la salud mental de los adolescentes.

"La crisis de salud mental entre los jóvenes es una emergencia, y las redes sociales se han convertido en un importante contribuyente", escribió el Dr. Vivek Murthy en un ensayo publicado el lunes en el New York Times. "Los adolescentes que pasan más de tres horas al día en las redes sociales se enfrentan al doble de riesgo de síntomas de ansiedad y depresión, y el uso diario promedio en este grupo de edad, a partir del verano de 2023, fue de 4,8 horas. Además, casi la mitad de los adolescentes dicen que las redes sociales los hacen sentir peor con sus cuerpos".

"Es hora de exigir una etiqueta de advertencia del Cirujano General en las plataformas de redes sociales, que indique que las redes sociales se asocian con daños significativos en la salud mental de los adolescentes", añadió.

Aun así, tales etiquetas de advertencia requieren la aprobación del Congreso, y aún no se ha presentado ninguna legislación sobre el tema en ninguna de las cámaras.

En su ensayo, Murthy afirmó que los peligros de las redes sociales son tan importantes como los que se ven con los accidentes de tráfico o los alimentos contaminados.

"¿Por qué no hemos respondido a los daños de las redes sociales cuando no son menos urgentes o generalizados que los que plantean los automóviles, los aviones o los alimentos inseguros?" Murthy escribió. "Estos daños no son una falla de la fuerza de voluntad y la crianza de los hijos; Son la consecuencia de dar rienda suelta a una tecnología poderosa sin las medidas de seguridad, transparencia o rendición de cuentas adecuadas".

Mientras tanto, los adolescentes pasan más tiempo que nunca en las redes sociales.

Una encuesta de Gallup publicada el otoño pasado encontró que los adolescentes inician sesión un promedio de 4.8 horas por día en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram.

Si el historial sirve de ejemplo, las etiquetas de advertencia pasadas pueden alterar el comportamiento del público. Después de que el Cirujano General publicara un informe histórico sobre los peligros de fumar en 1965, el Congreso votó a favor de exigir que todos los paquetes de cigarrillos lleven una advertencia de que el uso de los productos "puede ser peligroso para la salud".

Cuando aparecieron por primera vez las etiquetas de advertencia, alrededor del 42 por ciento de los adultos estadounidenses fumaban todos los días; esa porción se había reducido al 11.5 por ciento en 2021, reportó el Times .

Esta no es la primera vez que Murthy advierte sobre los peligros de las redes sociales: en mayo de 2023, emitió un aviso que decía: "Hay amplios indicadores de que las redes sociales también pueden tener un profundo riesgo de daño para la salud mental y el bienestar de niños y adolescentes".

En ese aviso, Murthy reconoció que la investigación sugiere que las plataformas ofrecen tanto riesgos como beneficios, proporcionando una comunidad para los jóvenes que de otro modo podrían sentirse marginados.

Aun así, instó a los padres a limitar el uso de las redes sociales de sus hijos y a mantener las comidas libres de dispositivos.

Con su nuevo llamado a una etiqueta de advertencia, Murthy está haciendo un llamado aún más urgente por la salud mental de los jóvenes de Estados Unidos.

"Una de las lecciones más importantes que aprendí en la escuela de medicina fue que, en una emergencia, no puedes darte el lujo de esperar la información perfecta", escribió. "Evalúas los hechos disponibles, usas tu mejor juicio y actúas rápidamente".

"No hay cinturón de seguridad para que los padres hagan clic, no hay casco que encajar en su lugar, no hay garantía de que expertos confiables hayan investigado y garantizado que estas plataformas sean seguras para los niños", escribió Murthy. "Solo hay padres y sus hijos, tratando de resolverlo por su cuenta, enfrentados a algunos de los mejores ingenieros de productos y a las empresas con más recursos del mundo".

