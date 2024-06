Qué es y cómo se trata el quiste premaligno en el páncreas que le diagnosticaron a Lucía Galán

Los quistes pancreáticos se diagnostican más frecuentemente gracias a las mejoras en las tecnologías de imágenes, muchos de ellos se detectan durante exploraciones abdominales por otros problemas, de acuerdo a Mayo Clinic (Getty)

Este miércoles, la artista Lucía Galán reveló a través de un video que deberá someterse a una cirugía para extirpar un quiste premaligno en el páncreas. Esta noticia, que ella misma quiso comunicar directamente a sus fans, ha generado una ola de apoyo y mensajes de ánimo hacia la cantante que integra el dúo Pimpinela.

El quiste fue descubierto de manera inesperada durante un control médico que Lucía se realizó el año pasado en Madrid, según contó. Inicialmente, se estaba tratando una infección de bronquios y, durante una tomografía computada, los médicos detectaron el quiste premaligno en su páncreas. Este hallazgo fortuito permitió a los profesionales de la salud recomendar una serie de análisis más exhaustivos que finalmente llevaron a la decisión de operar, siempre de acuerdo al relato de la artista.

Galán, visiblemente afectada pero agradecida, compartió sus sentimientos sobre el descubrimiento. En su mensaje, expresó: “Esto fue un hallazgo milagroso y, a pesar de lo difícil que va a ser atravesar esto, agradezco a Dios que lo hayan detectado a tiempo”.

Según los expertos de Mayo Clinic, “los quistes pancreáticos son bolsas de líquido en el páncreas, que es un gran órgano detrás del estómago que produce hormonas y enzimas que ayudan a digerir los alimentos. Los quistes pancreáticos se encuentran típicamente durante las pruebas de imágenes para otro problema”.

“Los quistes pancreáticos se diagnostican con mayor frecuencia que en el pasado porque las tecnologías de diagnóstico por imágenes mejoradas los detectan más fácilmente. Muchos se detectan durante exploraciones abdominales por otros problemas”, de acuerdo a Mayo Clinic.

Los mismos especialistas profundizan: “Las principales categorías de quistes pancreáticos pueden dividirse en dos grupos, quistes no neoplásicos o quistes neoplásicos. Cada grupo incluye muchos subtipos diferentes de quistes, como los pseudoquistes, los cistadenomas serosos y los neoplasmas quísticos mucinosos. La mayoría no son cancerosos, y muchos no causan síntomas. Sin embargo, algunos quistes pancreáticos pueden ser cancerosos o volverse cancerosos”.

Síntomas

“Es posible que si padeces quistes pancreáticos no tengas síntomas, ya que en general se descubren cuando se realizan pruebas de imagen del abdomen por otro motivo. Cuando aparecen signos o síntomas de quistes pancreáticos, comúnmente son los siguientes: dolor abdominal persistente, que se puede extender hasta la espalda; náuseas y vómitos; pérdida de peso; sentirse lleno poco después de empezar a comer”, dicen desde Mayo Clinic.

Mientras que un estudio publicado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en Inglés) amplía: “Las lesiones quísticas pancreáticas son un hallazgo clínico cada vez más frecuente. Representan un grupo heterogéneo de lesiones que incluyen dos de los tres precursores conocidos del cáncer de páncreas, las neoplasias mucinosas papilares intraductales (IPMN) y las neoplasias mucinosas quísticas (MCN). Dado que aproximadamente el 8% de los cánceres de páncreas surgen de estas lesiones, una vigilancia cuidadosa y una cirugía oportuna ofrecen una oportunidad para una resección curativa temprana en una enfermedad con un pronóstico sombrío”.

Otro trabajo citado por los NIH agrega: “Debido al uso cada vez mayor de imágenes transversales, con frecuencia se diagnostican quistes pancreáticos asintomáticos. Muchos de estos quistes tienen potencial premaligno y ofrecen una oportunidad única para la prevención del cáncer. La neoplasia quística mucinosa y la neoplasia mucinosa papilar intraductal son las principales neoplasias quísticas premalignas del páncreas”.

Tratamiento

Los expertos de Mayo Clinic postulan que el tratamiento “o la conducta expectante dependen del tipo de quiste que tiene el paciente, su tamaño, características y si produce síntomas”.

Según estos especialistas, pueden ocurrir al menos tres escenarios: espera en observación, drenaje o cirugía. “Después de analizar los antecedentes médicos y realizar una exploración física, es posible que el médico recomiende pruebas por imágenes que ayuden al diagnóstico y a la planificación del tratamiento”, dicen.