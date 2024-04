Hallan fragmentos del virus de la influenza aviar en el suministro de leche de EE. UU.

MIÉRCOLES, 24 de abril de 2024 (HealthDay News) -- Se han descubierto fragmentos del virus inactivo de la gripe aviar en muestras de leche pasteurizada de todo Estados Unidos, señalaron el martes las autoridades de salud, aunque enfatizaron que los fragmentos virales no amenazan a los humanos.

Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. anotó que las pruebas sugieren que es probable que la gripe aviar haya infectado a muchas más vacas lecheras de lo que las autoridades creían.

Aún así, "hasta la fecha, no hemos visto nada que cambie nuestra evaluación de que el suministro comercial de leche es seguro", enfatizó la agencia en un comunicado actualizando la investigación.

En el último mes, se ha detectado un virus de la gripe aviar conocido como H5N1 en rebaños lecheros en nueve estados. También se sabe que el virus infectó a un trabajador agrícola, cuyo único síntoma fue la conjuntivitis.

Los fragmentos virales representan poco riesgo para los consumidores que beben leche, dijo David O'Connor, virólogo de la Universidad de Wisconsin-Madison, al New York Times.

"El riesgo de infectarse por la leche que contiene fragmentos virales debería ser nulo", explicó. "El material genético no puede replicarse por sí solo".

Los funcionarios de la FDA no dieron más detalles sobre cuántas muestras de leche habían dado positivo ni exactamente de dónde procedían las muestras, reportó el Times .

Si los fragmentos aparecieron en muestras a lo largo del suministro comercial de leche, sugeriría que muchas más vacas han sido infectadas de lo que se cree, dijeron los expertos.

"El problema en las vacas lecheras podría ser mucho más grande de lo que sabemos", dijo O'Connor. "Esa sería la preocupación, no que la leche en sí sea un riesgo".

Los funcionarios de la FDA señalaron que están esperando los resultados de los experimentos que determinarán si las muestras de leche contienen el virus activo.

La mayor parte de la leche producida en las granjas de Estados Unidos está pasteurizada, un proceso que normalmente mata los gérmenes con calor. La pasteurización también debería inactivar los virus de la gripe, que se sabe que son frágiles y sensibles al calor, añadieron los expertos.

Aun así, la FDA apenas ha comenzado a evaluar la efectividad de la pasteurización en el H5N1, por lo que los riesgos aún no se conocen del todo, reportó el Times .

Brian Ronholm, director de políticas alimentarias de Consumer Reports, dijo al Times que sería "muy crítico" que los funcionarios de salud comunicaran claramente los hallazgos finales y eduquen a los consumidores sobre lo que significan.

Pero los expertos instaron a todos a mantener la calma.

"Con un virus como este, tendría que creer que incluso si tuvieras los niveles más altos de actividad del virus que puedas imaginar en la leche real de la ubre de una vaca infectada, se diluiría millones de veces al entrar en pasteurización", dijo Michael Osterholm, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota. dijo al Times.

La leche ingerida también es descompuesta por los sistemas digestivo e inmunitario del cuerpo, así que "no me preocuparía por los restos [virales]", dijo al Times la Dra. Nahid Bhadelia, directora del Centro de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Universidad de Boston. "Mientras no sea un virus vivo, es poco probable que haya riesgos para la salud".

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre la gripe aviar.

FUENTES: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., comunicado de prensa, 23 de abril de 2024; Tiempos de Nueva York