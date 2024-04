Las explosiones repetidas pueden dañar el cerebro de los soldados, confirma un estudio

MARTES, 23 de abril de 2024 (HealthDay News) -- Los soldados pueden sufrir lesiones cerebrales si se exponen repetidamente a explosiones, muestra un estudio reciente.

Además, cuanto más frecuentemente se expone un soldado a explosiones, mayor es su riesgo de lesión cerebral, informaron los investigadores en la edición del 22 de abril de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Con base en esto, los investigadores pretenden desarrollar una prueba diagnóstica para detectar lesiones cerebrales por explosión en personal militar.

"La disponibilidad de una prueba diagnóstica confiable podría mejorar la calidad de vida de los operadores al garantizar que reciban una atención médica oportuna y específica para los síntomas relacionados con las lesiones cerebrales repetidas por explosión", señaló la coinvestigadora sénior Yelena Bodien, investigadora del Centro de Neurotecnología y Neurorecuperación del Hospital General de Massachusetts.

Para este estudio, los investigadores siguieron a 30 miembros del personal de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE. UU. en servicio activo. En promedio, los soldados tenían 37 años y 17 años de servicio militar.

Todos tuvieron una amplia exposición al combate y tuvieron altos niveles de exposición a explosiones y golpes en la cabeza. La mitad había sufrido más impactos contundentes en la cabeza de los que podían recordar.

Los soldados se sometieron a una serie de escáneres cerebrales enfocados en una región del lóbulo frontal llamada corteza cingulada anterior, que se sabe que es un centro de red cerebral ampliamente conectado que modula la cognición y la emoción, dijeron los investigadores.

Los escáneres mostraron una asociación entre la exposición acumulativa a las explosiones y los cambios en esta región del cerebro, particularmente con las ondas expansivas que penetran en las aberturas del cráneo detrás de los ojos.

Los resultados parecieron alterar la estructura cerebral y afectar a la función cerebral. Las explosiones también parecieron afectar la respuesta inmunitaria del cerebro.

Una mayor exposición a las explosiones también se asoció con una menor calidad de vida relacionada con la salud, según los cuestionarios que completaron los soldados.

Sin embargo, el estudio no vinculó la exposición a explosiones con un menor rendimiento cognitivo o un aumento de los síntomas del trastorno de estrés postraumático (TEPT) en el personal.

Durante el estudio no se detectaron biomarcadores sanguíneos específicos de la lesión cerebral, señalaron los investigadores.

Sin embargo, el personal tenía niveles de tau en la sangre más altos de lo esperado. La tau es una proteína fuertemente relacionada con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

Como resultado, los niveles de tau podrían ser útiles en el desarrollo de una prueba diagnóstica portátil para las lesiones cerebrales resultantes de la exposición a las explosiones, señalaron los investigadores.

"En última instancia, el objetivo de esta investigación es mejorar la preparación para el combate, la longevidad profesional y la calidad de vida de las fuerzas de élite de Estados Unidos", señaló el investigador principal, el Dr. Brain Edlow, codirector de Mass General Neuroscience.

"Estos son héroes estadounidenses que respondieron al llamado a servir después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y lucharon en las misiones más peligrosas de la Guerra Global contra el Terrorismo durante dos décadas", dijo Edlow en un comunicado de prensa del hospital. "Merecen la mejor atención médica, y aunque se necesita más investigación, nuestros resultados sugieren que una prueba diagnóstica para las lesiones cerebrales por explosión repetida está a su alcance".

Más información

El Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. ofrece más información sobre las lesiones cerebrales relacionadas con las explosiones.

FUENTE: Hospital General de Massachusetts, comunicado de prensa, 22 de abril de 2024