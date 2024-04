Padres, pueden aliviar el estrés de un adolescente en torno a los exámenes estandarizados

VIERNES, 12 de abril de 2024 (HealthDay News) -- Los exámenes estandarizados de admisión a la universidad ejercen mucha presión sobre los adolescentes que desean asegurar su futuro y hacer que sus padres y maestros se sientan orgullosos.

Este estrés puede provocar síntomas como dolores de estómago, problemas para dormir, irritabilidad y una mayor emocionalidad, dicen los expertos.

Pero hay pasos concretos que los estudiantes pueden tomar para prepararse para un examen estandarizado y, al mismo tiempo, mantener la calma.

Vive sano. Dormir lo suficiente, comer sano sin saltarse comidas y realizar algo de actividad física son hábitos de estilo de vida saludables que ayudan a reducir el estrés, dijo Eric Storch, vicepresidente de psicología del Colegio de Medicina Baylor, en Houston.

"Muchas personas terminan pensando que necesitan pasar más tiempo estudiando o que no tienen tiempo para hacer ejercicio o comer, pero al final se convierte en un círculo vicioso de no cuidarse, lo que contribuye a un peor rendimiento futuro", dijo Storch en un comunicado de prensa de Baylor.

Programa descansos. Asegúrate de que los descansos para relajarte y descansar estén incluidos en un horario de estudio.

Gestiona las expectativas. Es importante tener un sentido de perspectiva sobre estas pruebas. Los estudiantes no deben pensar en ellos en términos de blanco y negro de éxito total o fracaso total.

"Reflexiona sobre si el mundo se acabará si no consigues una puntuación perfecta. Tal vez no te fue tan bien como querías en esa prueba, pero no fallaste", dijo Storch. Hablar con un amigo o uno de tus padres al respecto puede ayudar.

No procrastines. Haz un plan para estudiar, luego comienza a seguirlo de inmediato. La procrastinación causa más estrés al tiempo que reduce el tiempo de estudio.

"Cuando procrastinas, te tomas todo el tiempo que podrías haber estado trabajando y lo arruinas al tener esta nube gris colgando sobre ti", dijo Storch.

Tómate un descanso de las redes sociales. Las redes sociales pueden interferir con las tareas escolares y pueden aumentar el estrés. Deje el teléfono o la tableta por un tiempo, ya sea para estudiar o participar en actividades divertidas como parte de un descanso para estudiar.

"Participa en pruebas para ver qué sucede si dejas el teléfono y no participas en las redes sociales durante una hora. ¿Se acaba el mundo? ¿Tu posición social se desploma? Comencemos a desafiar el grado en el que te involucras en las redes sociales", dijo Storch.

Los estudiantes que no pueden mantenerse alejados de las redes sociales quizá deban ver a un especialista en salud mental, para comprender mejor por qué están enganchados al seguimiento de las últimas publicaciones, añadió Storch.

FUENTE: Baylor College of Medicine, comunicado de prensa, 8 de abril de 2024