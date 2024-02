1 de cada 3 personas trans masculinas que toman testosterona aún pueden ovular

Científicos examinaron el tejido ovárico de 52 personas transgénero a las que se les habían extirpado los ovarios

(Por Dennis Thompson - HealthDay News) -- Un tercio de las personas trans masculinas que se han sometido a una terapia con testosterona y han dejado de menstruar siguen ovulando, sugiere un estudio reciente.

Eso significa que siguen en riesgo de un embarazo no deseado, a pesar de la ausencia de períodos, concluyeron investigadores holandeses. No está claro por qué la ovulación cesa para algunas personas transgénero en estas circunstancias, y por qué puede continuar para otras.

"Aparentemente, la testosterona tiene un efecto heterogéneo [variado] sobre el tejido ovárico", señaló la autora principal del estudio, Joyce Asseler, estudiante de posgrado del Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam. "No sabemos por qué una persona ovula y otra no. En cualquier caso, no podemos explicar esta diferencia por el tipo de testosterona, o cuánto tiempo alguien ha estado tomando testosterona".

Como explicó Asseler en un comunicado de prensa de la universidad, "las personas trans masculinas son personas que nacen mujeres pero no se identifican como tales, por ejemplo, se sienten masculinas, de género fluido o no binarias".

En el nuevo estudio, ella y sus colaboradores examinaron el tejido ovárico de 52 personas transgénero a las que se les habían extirpado los ovarios tras someterse al menos a un año de terapia con testosterona. Entre las personas trans masculinas, la testosterona es una parte estándar de la atención de afirmación de género.

La hormona generalmente hace que la menstruación se detenga, y se ha asumido que eso significa que la ovulación también se detiene.

Sin embargo, para una minoría considerable de pacientes eso podría no ser así: el examen de los tejidos ováricos mostró signos de ovulación reciente en el 33 por ciento de las muestras analizadas, dijeron los investigadores holandeses.

Teóricamente, eso podría significar que el embarazo aún es posible entre las personas trans masculinas durante esta etapa de su tratamiento, por lo que los anticonceptivos podrían ser recomendables, dependiendo de la pareja de la persona.

"Las consecuencias físicas y mentales de un embarazo no planificado y no deseado son enormes", dijo Asseler. "Es importante que las personas trans masculinas y sus proveedores de atención médica sean conscientes de este riesgo y actúen en consecuencia".

“Además, este descubrimiento puede contribuir a una mejor atención para las personas trans masculinas que experimentan calambres abdominales”, añadió. El estudio aparece en la edición del 22 de febrero de la revista Cell Reports Medicine.

