El estrés y la falta de cuidado infantil llevan a muchos médicos a renunciar

JUEVES, 15 de febrero de 2024 (HealthDay News) -- Los médicos están abandonando la profesión por un motivo que podría sorprender a sus pacientes.

Te puede interesar: Cuáles son los beneficios de las actividades positivas en el proceso de duelo, según un estudio

No se trata de frustración con las reglas gubernamentales o de los engorrosos requisitos de seguro, sino de problemas para conseguir un cuidado infantil adecuado durante largas y cambiantes horas de trabajo, encuentra una nueva encuesta publicada el 15 de febrero en la revista BMJ.

Erin Dean, que escribió un resumen de los resultados de la encuesta, anotó que algunos médicos han renunciado o están considerando hacerlo. Otros han cambiado de especialidad con la esperanza de tener más flexibilidad. Y aún más han alterado sus planes de tener hijos.

Te puede interesar: ¿La frecuencia de las erecciones influye en la salud del pene?

La encuesta en línea, realizada en el Reino Unido y completada en noviembre, incluyó a 533 encuestados que se identificaron como médicos y estudiantes de medicina; 14 enfermeras; y otros 49. De ellos, 548 eran mujeres. (La encuesta puede ser completada por cualquier persona que haga clic en el enlace).

Otros estudios han indicado que la paternidad parece tener un mayor impacto en las carreras de las doctoras, anotó Dean.

Te puede interesar: ¿Las personas casadas son más felices?: una encuesta arrojó una contundente respuesta

Más de 9 de cada 10 encuestados dijeron que habían tenido dificultades para encontrar una guardería adecuada para su horario de trabajo. El problema número uno: encontrar atención que cubra toda la duración de su jornada laboral.

Muchos encuestados comentaron sobre el estrés y la culpa de tratar de llegar a tiempo al trabajo por la mañana y luego recoger a sus hijos al final del día.

El costo fue el problema número 2, citado por el 75% de los encuestados, seguido de los horarios irregulares (65%). Algunos médicos notaron que el costo del cuidado de los niños era mayor que su hipoteca.

Una doctora con cuatro hijos pequeños dijo que paga 5.021 dólares al mes por el cuidado de los niños (1.255 dólares más de lo que gana).

Otro dijo que los costos del cuidado de los niños pueden obligar a un cambio de carrera: "Es imposible sobrevivir como padre soltero con un salario de médico junior y pagar por el cuidado de los niños".

Otro dijo: "Francamente, es una pesadilla. Cambié de especialidad a medicina general para tratar de que funcionara. Ahora estoy considerando irme por completo".

Algunos médicos describieron cómo ellos, o sus parejas, habían dejado de trabajar o habían abandonado el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

"Dejé la medicina porque no podía tomarme más tiempo de entrenamiento, después de haber hecho un doctorado y tener dos hijos, para arreglármelas haciendo noches de guardia", le dijo un ex cirujano a Dean. "Debido a esto, me he visto obligado a renunciar a mi número de formación como aprendiz de cirugía senior y nunca podré volver a la especialidad. No todos los médicos tienen parejas o familias que les ayuden o apoyen, que es lo mínimo necesario para poder hacer guardias y completar la formación".

Para los aprendices, las rotaciones requeridas para aprender sobre varias especialidades médicas plantean un problema adicional. Es posible que tengan poco tiempo para resolver nuevos arreglos de atención, ya que se les asigna pasar de un hospital y rotar a otro. De los 231 médicos en formación que respondieron a la encuesta, el 71% dijo que las rotaciones eran un problema y el 82% citó horarios de trabajo irregulares.

Dean dijo que hay una sensación de miedo y pánico sobre cómo los médicos manejarán las rotaciones. Algunos tienen familiares cerca, pero otros dijeron que el trabajo los ha alejado de sus seres queridos que podrían ayudarlos.

"Vivimos con el miedo constante de que nos envíen a rotaciones con largos desplazamientos, ya que eso hará imposible que nos recojan y nos dejen, y con la culpa constante de que nuestro pobre hijo sea el primero en ser dejado y el último en irse", dijo un médico, cuya pareja también es médica.

Muchos de los encuestados dijeron que les gustaría ampliar sus familias, pero no podían imaginar cómo encontrarían o pagarían el cuidado de los niños. Cerca de 7 de cada 10 dijeron que las preocupaciones sobre el cuidado de los niños habían influido en su planificación familiar.

Latifa Patel, líder de la fuerza laboral de la BMA, una organización de trabajadores en el Reino Unido, dijo que el sobrecargado Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña necesita médicos que sean padres más que nunca, pero equilibrar el cuidado de los niños y el trabajo está pasando factura.

"Estas cifras son desalentadoras, y reflejan el profundo impacto que las opciones inadecuadas de cuidado infantil, y los costos desorbitadamente altos, están teniendo en los médicos y nuestras familias", comentó en un comunicado de prensa de la revista.

Dean señaló que un alto número de doctoras regresan al trabajo después de tener hijos en comparación con otros sectores. Pero, añadió, "eso podría ser poco consuelo para los muchos médicos que respondieron desesperados a esta encuesta, y describieron repetidamente los malabarismos a los que se enfrentan".

Patel pidió al gobierno británico que mejore el cuidado infantil de los trabajadores esenciales y que apoye a las guarderías del NHS. Agregó que el gobierno también debe buscar ofrecer apoyo financiero para ayudar a que los médicos sigan trabajando.

"Desde el punto de vista económico, no tiene sentido que el gobierno se quede de brazos cruzados y vea cómo una gran cantidad de médicos muy necesarios sufren de estrés y requieren licencia por enfermedad o abandonan la profesión por completo debido a la falta de opciones de cuidado infantil", dijo.

Más información

La Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica ofrece más información sobre el agotamiento de los médicos.

FUENTE: BMJ, comunicado de prensa, 14 de febrero de 2024

¿Qué significa esto para ti?Los médicos están hacen malabarismos con su trabajo y la crianza de los hijos, y es posible que se necesiten apoyos gubernamentales para evitar un éxodo.