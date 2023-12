Un linfedema la dejó deprimida hasta que una cirugía especializada le cambió la vida

(Por Dennis Thompson - HealthDay News) -- Sydnee Meth sobrevivió al cáncer de mama, pero no estaba preparada para las secuelas de su tratamiento.

Los médicos extirparon los ganglios linfáticos de la axila derecha de Meth durante su segunda lucha contra el cáncer de mama en 2014 y, como resultado, desarrolló una afección dolorosa llamada linfedema.

Durante años, su brazo derecho estuvo tan hinchado y pesado que no podía levantarlo más allá de su hombro. No encontraba blusas que le quedaran bien. Incluso las tareas más sencillas, como secarse el pelo con secador, eran difíciles o imposibles.

“Me sentía miserable, deprimida y no tenía mucha vida”, recordó Meth. ”Había ido a un fisioterapeuta y me había estado vendando el brazo para ayudar con la hinchazón, pero eso no estaba funcionando. Estaba perdiendo la esperanza”, agregó Meth.

La metanfetamina finalmente encontró alivio de la cirugía plástica y reconstructiva. Básicamente, los médicos reconectaron su cuerpo para aliviar la hinchazón en su brazo derecho. ”Ahora tengo una vida”, dijo Meth. “Antes de la cirugía, no me las estaba manejando bien. Ahora, lo estoy”.

El linfedema ocurre debido a un cambio o disfunción en el sistema linfático, una red de órganos, vasos y tejidos que trabajan juntos para mover los fluidos linfáticos por todo el cuerpo. En el linfedema, esos líquidos no pueden drenar a través del sistema linfático cuando se quitan los ganglios y comienzan a acumularse en los brazos principalmente, lo que causa hinchazón.

En el caso de Meth, el linfedema se produjo después de la extirpación de los ganglios linfáticos de la axila derecha como parte de su cirugía de cáncer de mama. Empeoraba después de múltiples rondas de radioterapia para tratar su cáncer.

El linfedema afecta hasta a dos de cada cinco pacientes con cáncer de mama a las que se les extirpan los ganglios linfáticos, según los Institutos Nacionales de Salud. También puede afectar a las personas que reciben cirugía y radioterapia para otros tipos de cáncer.

“No hay cura para el linfedema, así que los objetivos del tratamiento son mejorar los síntomas y la calidad de vida”, dijo el médico de Meth, el Dr. Ketan Patel, cirujano plástico y reconstructivo del Centro Médico Cedars-Sinai.

"Colocamos a los pacientes en el camino de tratamiento adecuado para ellos, haciendo las derivaciones adecuadas o realizando la cirugía según sea necesario", añadió Patel en un comunicado de prensa de Cedars-Sinai. "En muchos sentidos, coordinamos la atención del linfedema porque no todo el mundo es candidato para la cirugía".

Patel comenzó el tratamiento de Meth realizando una cirugía para mover los ganglios linfáticos de su abdomen a su axila derecha, esencialmente recableando su sistema linfático para mejorar el drenaje.

Tres semanas después de la cirugía, la hinchazón de la metanfetamina había disminuido hasta el punto de que pudo meter su brazo en un vestido que no había podido usar.

Patel también remitió a Meth a una terapia descongestiva completa, en la que terapeutas especializados realizan masajes que estimulan el drenaje linfático, aplican envoltura de compresión a las extremidades hinchadas y guían a los pacientes a través de ejercicios específicos.

La terapia descongestiva redujo aún más el dolor y la hinchazón de Meth, y mejoró el movimiento y la función de su brazo.

Otras cirugías mejoraron aún más su condición. Patel se sometió a una liposucción para eliminar el exceso de grasa de su brazo derecho que se había acumulado debido al linfedema, y también desvió parte de su sistema linfático en un procedimiento llamado bypass linfovenoso.

Se necesita una mayor concienciación

Meth no sabía que nada de esto era posible para su condición.

“Creo que la comunidad de pacientes con linfedema necesita más información”, dijo Meth en el comunicado de prensa del Cedars-Sinai. “La gente necesita saber a dónde acudir en busca de ayuda. Había ido a un fisioterapeuta y me había estado vendando el brazo para ayudar con la hinchazón, pero eso no estaba funcionando. Estaba perdiendo la esperanza”.

Patel dice que es necesario que haya una mejor conciencia tanto del linfedema como de las opciones de tratamiento para la afección.

"El tratamiento para el linfedema, en su mayor parte, todavía se ha relegado a la terapia", dijo Patel. "No hay un tratamiento médico administrado por un médico, por lo que las técnicas quirúrgicas que ofrecemos están empezando a ganar más terreno".

Por ejemplo, los pacientes estarían mejor atendidos si los médicos hicieran un mejor trabajo evaluándolos para detectar un posible linfedema, y adelantarse a la afección antes de que se desarrolle, dijo Patel.

"Si podemos identificar a los pacientes que tienen un riesgo más alto de desarrollar linfedema, entonces podemos hacer que vean a un terapeuta antes de la cirugía, envolverlos en el momento de la cirugía y, básicamente, tratar a los pacientes como si ya tuvieran linfedema con la esperanza de prevenir la hinchazón a largo plazo", dijo Patel.

"No se trata solo de la rehabilitación después del hecho, sino de la prerehabilitación, antes del hecho", añadió Patel. "En el futuro, vemos que esto estará a la vanguardia de la planificación del tratamiento del linfedema para todos los pacientes en riesgo".

Johns Hopkins Medicine ofrece más información sobre el linfedema.

