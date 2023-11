Pistas sobre una nueva y misteriosa enfermedad que afecta a los perros

Puntos claveUna bacteria recién descubierta podría ser la causa de una misteriosa enfermedad respiratoria que afecta a perros en todo Estados Unidos

Los investigadores descubrieron la bacteria a partir del análisis genético de muestras de 70 perros infectados

Actualmente no hay un tratamiento identificado para la infección.

MIÉRCOLES, 22 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- Una nueva forma de infección bacteriana podría ser la culpable detrás de una misteriosa enfermedad respiratoria canina que ha estado infectando perros de costa a costa, dicen investigadores de New Hampshire.La secuenciación genética de muestras de 70 perros infectados de New Hampshire, Rhode Island y Massachusetts ha revelado una bacteria previamente desconocida, escribieron investigadores del Laboratorio Diagnóstico Veterinario de New Hampshire en un informe en línea.Uno de los investigadores, el Dr. David Needle, describió el germen como una "bacteria rara" en una entrevista con CBS News."Es más pequeña que una bacteria normal en su tamaño y en el tamaño de su genoma", dijo Needle, jefe de la sección de patología de la Facultad de Ciencias de la Vida y Agricultura de la Universidad de New Hampshire en Durham, N.H. "En resumen, es una bacteria extraña que puede ser difícil de encontrar y secuenciar".La enfermedad se parece a la tos de las perreras, pero no responde a los tratamientos médicos estándar, dijeron los investigadores de New Hampshire.Comienza con tos, ojos llorosos y estornudos que pueden durar semanas, pero puede progresar a neumonía y, en casos raros, muerte.Todas las razas parecen ser vulnerables a la enfermedad, dijeron los investigadores. La evidencia sugiere que está limitada a los perros, y los humanos no pueden ser infectados.Los investigadores ahora están trabajando con muestras que han recibido de Oregón, y anticipan más de Colorado, Illinois y otros estados afectados, dijo su publicación.Ellos eligieron compartir los resultados en línea antes de publicar un artículo de investigación con la esperanza de que la información ayudaría a los veterinarios a tratar los brotes en sus comunidades.Si la nueva bacteria es la culpable, podría explicar por qué algunos perros progresan a neumonía fatal, dijo el Dr. Karl Jandrey, profesor de atención de emergencia y crítica de animales pequeños clínicos en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de California-Davis, a CBS.Los patógenos más pequeños tienen más facilidad para llegar a las partes profundas de los pulmones, causando potencialmente neumonía, dijo Jandrey.Los investigadores de New Hampshire han estado tratando sin éxito de cultivar la nueva bacteria en el laboratorio, lo cual es necesario para determinar qué antibióticos funcionarán mejor contra ella, dijeron a CBS.Basándose en la estructura de la bacteria, el antibiótico doxiciclina podría ser efectivo contra ella, dijo Needle.Al menos 12 estados han reportado casos de la enfermedad respiratoria, según CBS.El Departamento de Agricultura de Oregón ha recibido más de 200 informes de casos de veterinarios desde mediados de agosto, según una publicación en línea en línea del 21 de noviembre de la Asociación Médica Veterinaria de Oregón (OVMA)."Sugerimos precaución en lugar de preocupación", dijo la asociación. "El número de casos reportados a la ODA representa un porcentaje muy pequeño de la población de perros de Oregón".Otros estados con casos de la enfermedad canina incluyen California, Indiana, Washington, Idaho, Georgia y Florida.Los investigadores de New Hampshire dijeron que las personas pueden proteger a sus mascotas evitando el contacto con otros perros, asegurándose de que su perro esté al día con todas las vacunas y contactando a su veterinario en el momento en que su perro desarrolle tos o estornudos."No se conocen medidas preventivas o tratamientos específicos ahora, y el tiempo probable de desarrollo/comprensión de estos es largo, por lo que las medidas anteriores son la mejor elección", dijeron los investigadores en su informe.Las personas que viajan por las fiestas deberían reconsiderar dejar a sus mascotas en una perrera mientras están fuera, particularmente si la instalación mantiene a los perros en espacios reducidos y requiere que compartan cuencos de agua comunitarios, dijo la OVMA."Al igual que con otros patógenos respiratorios, cuanto más contactos tenga su perro, mayor será el riesgo de encontrar un perro que sea infeccioso", escribió la OVMA.Un paseador de perros o cuidador en casa podría ser una mejor opción para proteger al perro de la familia mientras estás fuera, dijeron los expertos.Más informaciónEl Laboratorio Diagnóstico Veterinario de New Hampshire tiene más información sobre el misterioso síndrome respiratorio.FUENTES: CBS News; Laboratorio Diagnóstico Veterinario de New Hampshire; Asociación Médica Veterinaria de Oregón

Qué significa para tiLas personas en estados con casos reportados deben mantener a sus perros alejados de otros caninos.