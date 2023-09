Los errores de medicación para niños con TDAH crecieron 300% en las últimas dos décadas en EEUU

Los errores con medicamentos para el TDAH entre niños se han cuadruplicado en 20 años

(HealthDay News) - Más de 3 millones de niños estadounidenses toman medicamentos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), pero una nueva investigación muestra que los errores de medicación han aumentado casi un 300% en las últimas dos décadas en estos niños.

El aumento de los errores en la medicación para el TDAH va en paralelo con el aumento de los diagnósticos de TDAH, dijo el coautor del estudio, el doctor Gary Smith, director del Centro de Investigación y Políticas de Lesiones del Nationwide Children’s Hospital en Columbus, Ohio.

“Dado que los errores terapéuticos son prevenibles, se debe prestar más atención a la educación de pacientes y cuidadores, y al desarrollo de sistemas mejorados de administración y seguimiento de medicamentos a prueba de niños”, sugirió Smith. “Otra estrategia podría ser una transición de frascos de pastillas a envases de dosis unitaria, que pueden ayudar a recordar si ya se ha tomado o administrado un medicamento”.

Alrededor del 10% de los niños estadounidenses tuvieron un diagnóstico de TDAH en 2019, dijo Smith, convirtiéndolo en uno de los trastornos neuroevolutivos infantiles más comunes.

El estudio, que investigó errores reportados a través de Centros de Control de Intoxicaciones entre los años 2000 a 2021, encontró que aproximadamente el 54% de estos casos ocurrieron cuando a alguien le fue dado o tomó su medicamento dos veces, por accidente.

Durante el período del estudio, hubo un total de 124.383 errores de medicación para el TDAH, con un aumento general del 299%

En aproximadamente el 13% de los casos, alguien tomó o se le administró accidentalmente el medicamento de otra persona, dijo Smith, y en aproximadamente otro 13% de los casos, se tomó o administró el medicamento equivocado. Un gran número de estos percances, alrededor del 93%, ocurrieron en casa. En dos tercios de los casos, involucraron a niños de 6 a 12 años de edad.

“En el 83% de los casos, la persona no recibió tratamiento en un centro de salud; sin embargo, el 2.3% de los casos resultó en un ingreso a un centro de salud, incluyendo el 0.8% a una unidad de cuidados intensivos”, señaló Smith. Otro 4% de los casos estuvo asociado con un resultado médico grave, encontró el estudio.

Para algunos niños, estos errores pueden causar agitación, temblores, convulsiones y cambios en el estado mental. Los niños menores de 6 años tenían el doble de probabilidades de experimentar un problema médico grave que los niños mayores. También tenían más de tres veces mayor probabilidad de ser admitidos en un centro de salud.

Cuando los errores no ocurrieron en casa, la escuela fue el siguiente lugar más probable, con el 5% de los eventos, en tanto que el 1,6% ocurrió en otro lugar. El número total de errores de medicación reportados fue de más de 87,000. Los niños fueron víctimas del 76% de los errores. Los hallazgos fueron publicados en la revista Pediatrics.

Los niños menores de 6 años fueron el grupo de mayor riesgo por errores de medicación en TDAH (Getty)

El doctor Andrew Adesman, jefe de la división de pediatría — desarrollo y pediatría del comportamiento en el Long Island Jewish Medical Center en la ciudad de Nueva York, dijo que es importante con todos los medicamentos que los pacientes sigan las instrucciones de su proveedor de atención médica, pero es importante observar cómo ocurren los errores.

“Ciertamente, en mi práctica en los últimos 35 años, he tenido varios casos en los que las familias han llamado y dicho que un niño recibió una dosis excesiva de manera involuntaria. Un ejemplo sería que la madre da el medicamento. El padre no se dio cuenta. El padre da el medicamento. Nadie dijo nada. Y fue una situación en la que la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda”, dijo Adesman. Dijo que rara vez habría efectos secundarios graves cuando se duplica una dosis por una única vez.

Adesman se preguntó si el verdadero número de errores de dosificación pudiera ser mucho mayor porque no todo el mundo informa sobre estos incidentes a los centros de control de envenenamiento, sino que pueden llamar al pediatra del niño o bien ir a una sala de emergencias o servicio de atención urgente.

Las formulaciones de medicamentos más amigables para los niños pueden haber hecho posible que un niño tome medicamentos que no debería estar tomando, señaló el especialista. “En los viejos tiempos, solo teníamos pastillas. Los niños pequeños no tragan pastillas. Ahora tenemos líquidos, tenemos gránulos, tenemos masticables”, dijo Adesman. “Y entonces hay un mayor potencial para que un niño tome involuntaria o de otro modo un medicamento”.

Cómo evitar los errores en la medicación

Los errores de medicación relacionados con el TDAH aumentaron casi un 300 % entre 2000 y 2021 entre personas menores de 20 años, según un estudio

Existen muchos enfoques diferentes para tratar el TDAH, pero la medicación se considera el tratamiento más eficaz, dijo Adesman y agregó: “El tiempo y la investigación han demostrado que estos son enfoques de tratamiento muy efectivos. Y para la abrumadora mayoría de los pacientes, los beneficios superan cualquier efecto secundario”.

Si bien ocasionalmente pueden ocurrir errores, es posible contribuir a mejorar los problemas de comunicación, como registrar que se ha administrado el medicamento utilizando una aplicación. “La educación del paciente en torno a que los niños alcen la voz si se les pide que tomen un medicamento en una dosis o frecuencia que no es la habitual también podría ser útil”, dijo Adesman.

Smith dijo que los padres deben preguntar al médico o farmacéutico si tienen preguntas sobre los medicamentos o la dosis correcta de su hijo.

“Lleve un registro de los medicamentos que toma su hijo, qué medicamentos, qué dosis y con qué frecuencia”, sugirió. “Una simple hoja de papel cerca de los medicamentos o una aplicación pueden ayudar, especialmente si varios cuidadores son responsables de administrar medicamentos o si un adolescente está comenzando a ser responsable de tomar su propio medicamento”.

Los niños menores de 6 años tenían el doble de probabilidades de sufrir un resultado médico grave tras un error que los de 6 a 19 años. (Getty)

Los médicos deben considerar el uso de técnicas de retroalimentación para asegurar la comprensión, dijo. El personal de la escuela debe seguir las instrucciones del medicamento según lo indicado en los formularios adjuntos.

El estudio recomienda más investigación y desarrollo de sistemas mejorados para dispensar y dar seguimiento a medicamentos para que sean a prueba de niños.

"Este estudio solo analizó medicamentos para el TDAH; sin embargo, la educación del paciente y su cuidador así como el desarrollo de sistemas mejorados de dispensación y seguimiento de medicamentos a prueba de niños probablemente tendrían un impacto positivo en la seguridad de la medicación para otros fármacos administrados a niños", dijo Smith.

Más información: Los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. tienen más sobre el TDAH.

FUENTES: Gary Smith, MD, DrPH, director, Centro de Investigación y Políticas de Lesiones, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio; Andrew Adesman, MD, jefe, división de pediatría—desarrollo y pediatría del comportamiento, Long Island Jewish Medical Center, Nueva York; Pediatrics, 18 de septiembre de 2023, en línea.

*Cara Murez. Health Day Reporters. Healthday Spanish. © The New York Times 2023