Las personas infectadas con Hepatitis C pueden necesitar la vacuna de la Hepatitis B

La hepatitis B es una infección hepática que se puede prevenir con vacunación

LUNES, 11 de septiembre de 2023 (Noticias HealthDay) -- Los pacientes con hepatitis C deberían considerar vacunarse nuevamente contra la hepatitis B, porque su respuesta inmune a la primera vacuna puede ser inadecuada, sugiere un nuevo estudio.

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota instan a aquellos que tienen hepatitis C a que se hagan pruebas de protección inmunológica contra la hepatitis B. Si no está presente, deberían recibir la vacuna nuevamente después de tratar la hepatitis C.Investigaciones anteriores mostraron que los individuos con infección por hepatitis C tenían una respuesta menor a la vacuna contra el virus de la hepatitis B (HBV).”Este estudio tiene amplias implicaciones para la salud pública en individuos infectados con hepatitis”, dijo el Dr. José Debes, profesor asociado en las escuelas de medicina y salud pública, en un comunicado de prensa de la universidad. “Se sabe que la vacuna contra la hepatitis B no es tan efectiva en aquellos con hepatitis C. Lo que no se sabía hasta ahora es que después de tratar la hepatitis C, la vacuna contra la hepatitis B parece ser más efectiva en esta población. Esto es importante, ya que muchos de estos individuos todavía corren riesgo de infección por hepatitis B.”Un virus transmitido por la sangre causa la hepatitis C, lo que lleva a la inflamación del hígado. Alrededor de 58 millones de personas en todo el mundo tienen la condición, con 1.5 millones de nuevas infecciones cada año.No existe una vacuna efectiva para la hepatitis C.La hepatitis B es una infección hepática que se puede prevenir con la vacuna HBV.Para estudiar el impacto de la vacuna contra la hepatitis B en estos pacientes con hepatitis C, los investigadores trabajaron con 34 pacientes que previamente no respondieron a la vacuna HBV. Se les hizo pruebas para detectar anticuerpos de hepatitis B.El estudio encontró que después del tratamiento de su hepatitis C, este grupo tuvo una respuesta mejorada a la revacunación contra la hepatitis B.Tener ambas hepatitis B y C juntas aumenta el riesgo de problemas graves como cirrosis hepática o cáncer. Tener ambas infecciones es común y riesgoso en ciertas áreas.Se necesita más investigación en un grupo más grande para evaluar el mejor momento para la revacunación y entender más a fondo las vías inmunológicas involucradas, dijeron los autores.Los hallazgos del estudio fueron publicados recientemente en el Journal of Infectious Diseases.Más informaciónLa Organización Mundial de la Salud tiene más información sobre la hepatitis.FUENTE: Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota, comunicado de prensa, 7 de septiembre de 2023. SOURCE: University of Minnesota Medical School, news release, Sept. 7, 2023