El GPMB está encabezado por Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra noruega y directora general de la OMS, y Elhadj As Sy, secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. "Muchas de las recomendaciones revisadas se implementaron mal o no se implementaron en absoluto, y sigue habiendo brechas graves", afirmó el trabajo del GPMB.