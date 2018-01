-No es tan nocivo como el cigarrillo pero tiene elementos químicos perjudiciales, sobre todo si se usa en lugares cerrados. Acá se ha instalado la idea de que no hace mal a la salud pero su uso no es aconsejable. El cigarrillo electrónico tiene una vida muy corta y todavía no sabemos exactamente los daños a largo plazo que puede causar. Si bien en algunos países de Europa está aprobado como método para dejar de fumar, hubo muchos estudios financiados por la industria tabacalera que son las mismas que los producen.