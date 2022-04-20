Перевод «монстра Чиклайо» в тюрьму Чальяпалка оскорбляет родителей возмущенной несовершеннолетней

Преступник по прозвищу «Монстр Чиклайо» Хуан Энрикес Гарсия получил 9 месяцев превентивное заключение за похищение и сексуальное надругательство над трехлетней девочкой в Ламбайеке. Однако в прошлый понедельник вечером ему было приказано перевести в тюрьму Калапалька в Такне.

Энрикес Гарсия, 48 лет, содержался в тюрьме Пикси. Однако, поскольку заключенные этого пенитенциарного учреждения угрожали ему смертью, было решено перевести его в тюрьму расположенный в горах Пуно и Такна. Эта тюрьма расположена на высоте 4800 метров над уровнем моря и является самым высоким центром содержания под стражей в мире.

Министр юстиции Феликс Черо подтвердил, что это решение было принято после оценки президентом Национальный институт пенитенциарных учреждений Перу (INPE).

По словам родственников заключенных тюрьмы Пикси, они надеялись встретить Энрикеса Гарсии. «Мы заставим его заплатить за ущерб, который он нанес, мы тоже родители, и у нас есть дети, и это зло. Мы ждем вас, мы будем рады приветствовать вас», - предупредили его, сообщает газета Trome.

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Однако эта новость не была хорошо воспринята отцом жертвы, который заявил, что преступник должен предстать перед следствием и судом в том же месте, где он совершил преступление. По его мнению, тюремные власти должны были оставить Энрикеса Гарсию вместе с остальными заключенными тюрьмы Чиклайо, «чтобы он мог почувствовать, что он сделал с моей девочкой».

В интервью Exitosa отец маленького Дамариса отреагировал на предложение исполнительной власти ввести химическую кастрацию против преступников и всех насильников несовершеннолетних, и не очень поддержала эту меру. Он потребовал смертной казни в отношении Хуана Антонио Энрикеса Гарсии за совершение преступления, которое возмутило не только регион, но и всю страну.

Он сказал, что ему известно о предложении исполнительной власти, но считает, что этого «наказания», а не пожизненного заключения будет достаточно, чтобы компенсировать весь ущерб, который он нанес своей дочери.

«Я хожу на работу, чтобы прокормить дочь. (Представьте себе) прийти и найти ее в таких обстоятельствах. Если бы это зависело от меня, я бы поступил хуже всего, но я стараюсь сохранять спокойствие ради своей девочки. Я слышал, что они хотят применить к нему химическую кастрацию [...] лучше заставить его страдать, а затем убить», - сказал он.

«Они будут держать его взаперти всю жизнь, с трехразовым питанием, крепко спать; а кто-то продолжает работать, чтобы прокормить мою девочку», - добавил он.

El presidente Pedro Castillo y la ministra Diana Miloslavich fueron a Chiclayo para conversar con los padres de la menor abusada. | Foto: Andina

О ВИЗИТЕ ПЕДРО КАСТИЛЬО

Президент Педро Кастильо отправился в больницу Альманзор Агинага Асенхо в Чиклайо, где девочка выздоравливает. Отец сказал, что его беседа с президентом длилась 5 минут.

«Он пришел, чтобы оказать нам свою поддержку и сказал нам, что собирается ускорить судебный процесс, чтобы этот человек платил то, что заслуживает. Это была очень короткая вещь (диалог), но он посоветовал нам», - сказал он RPP Noticias того же 15 апреля.

Во вторник, 19 апреля, в беседе с Exitosa отец маленькой девочки рассказал более подробную информацию о визите президента.

«Он пришел посмотреть состояние ребенка и спросить меня, как у него дела, но я не услышал его поддержки. Он просто пришел спросить и сказал, что они собираются поддержать психологический вопрос, все такое», - сказал он.

Так, она пояснила, что ее маленькая девочка уже перенесла две операции и в настоящее время стабильна, но ей еще не назначена дата выписки.

«Моя девочка стабильна, каждый день я вижу ее счастливее и счастливее. Слава Богу, ему лучше, и сейчас он восстанавливается после операций, которые ему были сделаны», - сказал он.

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