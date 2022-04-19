Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск ракеты из Газы

Flames and smoke rise during Israeli air strikes amid a flare-up of Israel-Palestinian violence, in the southern Gaza Strip, April 19, 2022 . REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила в понедельник вечером, что они атаковали цели в секторе Газа в ответ на ракету, запущенную из сектора Газа, которая привела в действие систему ПВО, известную как «Железный купол».

«В ответ на запуск из Газы в Израиль мы только что нацелились на объект по производству оружия ХАМАС в Газе. Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за всю террористическую деятельность, исходящую из сектора Газа», — заявили они в своем официальном профиле в Twitter.

Согласно местным источникам, израильские самолеты обстреляли город Хан-Юнис на юге сектора Газа тремя ракетами. В своем заявлении вооруженное крыло ХАМАС, бригады Аль-Кассам, заявило, что «ПВО открыло огонь по самолетам» около 1,35 часа (по местному времени), как сообщает агентство новостей Маана.

Эта акция происходит в условиях напряженности в отношениях с Израилем после недавнего вмешательства израильской полиции против верующих мусульман на Эспланаде мечетей, в результате которого в пятницу более 150 человек получили ранения и 400 задержанных, а также несколько нападений в Израиле, в результате которых погибло более десятка гражданских лиц. мертв в последние недели.

Conflicto en la Franja de Gaza

С другой стороны, 19-летняя девушка по имени Ханан Махмуд Джаддур скончалась после ранения в живот в результате столкновений между палестинскими протестующими и израильскими войсками на северо-востоке Дженина, сообщает агентство Wafa.

Кроме того, в Рамаллахе по меньшей мере три молодых человека получили ранения от боеприпасов в результате столкновений в деревнях Кафр-Эйн и Карават-Бани-Зейд, а также беспорядки произошли в Аль-Ямуне на севере Западного берега, где израильские силы разогнали толпу слезоточивым газом.

По данным агентства, также сообщалось о ранениях во время столкновений в Аль-Туре, Иерусалим, а также в районе Джабаль Мукабер, районе Восточного Иерусалима. Кроме того, в Хевроне по крайней мере один человек был ранен в результате столкновений в Хевроне, а также в лагере беженцев Аль-Аруб.

По словам Вафы, из-за столкновений по меньшей мере 17 человек были арестованы израильскими войсками за несколько недель, в течение которых напряженность усилилась, поскольку месяц Рамадан совпадает с праздником Пасхи и христианской Страстной неделей и их действиями в городе Иерусалим.

В пятницу более 400 палестинцев были арестованы и 150 ранены в результате вмешательства полиции, действий, осужденных такими странами, как Объединенные Арабские Эмираты, Марокко или Бахрейн, союзники Израиля.

(С информацией от Europa Press)

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