Armada incautó explosivos y drones a la estructura Jaime Martínez y desarticuló ofensiva armada en el río Micay, Cauca

La Armada halló artefactos improvisados, granadas, cohetes artesanales y dispositivos con metralla y pólvora industrial, que fueron destruidos de forma controlada por el equipo EXDE bajo protocolos de seguridad - crédito Armada de Colombia

La fuerza pública localizó dos depósitos clandestinos atribuidos a la estructura Jaime Martínez tras un combate con un grupo armado en el río Micay, Cauca, donde halló cerca de 350 kilogramos de explosivos, 13 drones, armas y materiales logísticos.

Allí se incautaron dos pistolas, proveedores, más de 400 cartuchos, computadoras portátiles, 10 teléfonos celulares, memorias de almacenamiento, equipos de comunicación y monitoreo, y uniformes con insignias privativas de las Fuerzas Militares, según lo informó El Tiempo.

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Durante la operación, tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42 se enfrentaron a unos ocho hombres armados que huían en tres lanchas.

Tras el intercambio de disparos y posterior persecución, los ocupantes escaparon por el afluente y los militares llegaron a los depósitos.

Explosivos y arsenal confiscados en el río Micay

El material explosivo consistía en cerca de 350 kilogramos de artefactos improvisados tipo granada, cargas cilíndricas, cohetes artesanales, granadas de mano y dispositivos con metralla y pólvora industrial.

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Entre los elementos recuperados quedaron pistolas, proveedores, computadores portátiles, teléfonos, memorias de almacenamiento y dispositivos de monitoreo, que fueron entregados a las autoridades competentes para las investigaciones - crédito Armada de Colombia

Personal de Explosivos y Desminado (Exde) realizó la destrucción controlada de los explosivos, siguiendo los protocolos de seguridad, según explicó El Tiempo, diario colombiano.

El hallazgo incluyó uniformes, chalecos, morrales y propaganda alusiva a las extintas Farc, lo que confirma el nivel de organización de esta estructura armada.

Uso de drones por estructuras armadas ilegales en el Cauca

Las autoridades indicaron que los 13 drones hallados con baterías y controles remotos servían para vigilancia ilegal, seguimiento de movimientos de la Fuerza Pública y coordinación de acciones ofensivas en el territorio.

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Este nivel de tecnología evidencia la sofisticación de los grupos armados que operan en zonas del Pacífico colombiano. Los equipos de monitoreo y comunicación serán sometidos a análisis para determinar su posible uso en actividades criminales en la región.

Riesgo para la seguridad y la jornada electoral

Según la Armada Nacional, citada por El Tiempo, diario colombiano, el decomiso de explosivos y drones redujo la amenaza para las tropas desplegadas y las comunidades ribereñas del Cauca.

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En los depósitos sobre el río Micay, la Armada halló 13 drones, 350 kilogramos de explosivos y material de guerra - crédito Armada

Las autoridades advirtieron que este material podía usarse para ataques contra la Fuerza Pública, obstaculizar la movilidad de la población y alterar la seguridad durante la jornada electoral.

El corredor del río Micay es estratégico para las economías ilegales en el Pacífico colombiano y para la acción de estructuras armadas, como la estructura Jaime Martínez, vinculada a ‘Iván Mordisco’.

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Respuesta de las autoridades y próximos pasos

Todo el material incautado pasó a custodia de las autoridades competentes para las investigaciones. En un proceso coordinado con equipos de desminado (Exde).

La Fuerza Pública mantiene operaciones para limitar la capacidad operativa y logística de la estructura Jaime Martínez. El análisis de dispositivos electrónicos y equipos incautados podría ofrecer pistas sobre otras actividades vinculadas a redes criminales en la zona.

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