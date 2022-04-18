«Биографии. Mercedes Sosa»: это специальное предложение об одном из самых знаковых голосов Латинской Америки теперь доступно на Star+

В специальном обзоре рассматривается работа и социальные обязательства великого аргентинского певца и автора песен. (Стар Плюс)

15 апреля новый эпизод Bios появился исключительно на Star+. Жизнь, которая ознаменовала вашу жизнь, посвященная Мерседес Соса. Если вы этого не знали, Bios — это увлекательное путешествие по жизни и творчеству латиноамериканских идолов любопытными глазами юных летописцев с доступом к эксклюзивным материалам.

биос. Жизни, которые ознаменовали вашу, представляет эту главу, посвященную женщине, которая своей музыкой олицетворяла идеалы латиноамериканской свободы, с анекдотами о своей семье, своих коллегах и ближайших друзьях. Откровенное путешествие к близости и повторное открытие аргентинского певца во времена диктатуры, изгнания и цензуры.

Мерседес Соса — один из самых важных исполнителей аргентинского фольклора . С самого начала мне было ясно, что его музыка предназначена для людей. Он был частью движения под названием Nuevo Cancionero, музыкальной и литературной встречи, которая была ключевой в истории музыки 60-х и 70-х годов в Аргентине.

В этой главе Bios реконструируется история «Ла негра», «Мама гранде» и «Ла воз де ла тьерра »; как они ласково рассказывали Хайди Мерседес Соса или просто Мерседес Соса. Двухчасовой эпизод предлагает раскрывающее путешествие к близости и повторному открытию певицы и автора песен, через свидетельства тех, кто знал и сопровождал ее, как в моменты величайшего признания, так и в самые темные и болезненные; чтобы сделать осязаемым ее мировоззрение, ее мюзикл наследие и ее мысли о политике, любви, музыке и жизни.

Режиссер этой истории — аргентинский певец и автор песен Абель Пинтос. Его карьера началась с детства, вдохновляясь музыкой Mercedes среди других певцов, но это была ее кассета, которая поразила его в возрасте пяти лет.

Документальный сериал, снятый National Geographic Original Productions, реконструирует историю самых выдающихся личностей латиноамериканской популярной культуры. Эта глава присоединяется к биографиям Чарли Гарсии, Луиса Альберто Спинетты, Алекса Лоры, Андреса Каламаро, Густаво Черати, кафе Tacvba и Aterciopelados.

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