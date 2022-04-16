Алтари Санта-Муэрте и полицейские шлемы: так они вернули здание Национальной комиссии по правам человека у коллектива «Окупа»

После того, как сотрудники Министерства гражданской безопасности Мехико (SSC-CDMX) обнаружили здание Национальной комиссии по правам человека (НКПЧ), расположенное на улице Calle de República de Cuba, в историческом центре Мехико, фотографии условий, в которых были обнаружены после съемки коллективом Okupa Cuba Monumenta Viva в течение двух лет.

По словам главы SSC-CDMX Омара Гарсиа Харфуча, действия, предпринятые сотрудниками службы безопасности, были основаны на жалобе женщины, которая подверглась нападению со стороны группы женщин в капюшонах у здания 13 апреля.

В свою очередь, министр внутренних дел столицы страны Марти Батрес сообщил, что Генеральная прокуратура CDMX арестовала трех человек после восстановления здания CDNH в историческом центре.

Martí Batres informó de las detenidas (Foto: Twitter/c4jimenez)

«В ответ на жалобу на вандализм и предполагаемые противоправные действия на улицах Кубы @FiscaliaCDMX и @SSC_CDMX арестовали трех человек и вернули занятое ими имущество, чтобы обеспечить безопасность соседей, прохожих и автомобилистов», — написал Марти Батрес в социальных сетях.

Кроме того, прокуратура сообщила в пресс-релизе, что задержанные были переданы в распоряжение прокурора по территориальным расследованиям в Бенито-Хуаресе.

Через свой официальный аккаунт в Twitter журналист Карлос Хименес поделился фотографиями интерьера здания. Полицейские шлемы, алтари Санта-Муэрте, разбитые светофоры, бутылки с алкогольными напитками и автомобильные зеркала — это лишь некоторые из предметов, которые коллектив Okupa Cuba Monumenta Viva хранил в здании Национальной комиссии по правам человека.

También se encontraron con semáforos rotos y espejos de autos (Foto: Twitter/c4jimenez)

С сентября 2020 года здание НКПЧ удерживалось с сентября 2020 года, сначала матерями женщин и девочек, ставших жертвами фемицида и сексуального насилия, случаи которых остаются безнаказанными, а затем перешли в руки членов так называемого Блока чернокожих феминисток, к которому принадлежит эта группа. .

14 апреля FGJ сообщила, что открыла папку расследования по жалобе женщины, которая подверглась нападению со стороны группы женщин в капюшонах.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой, пострадавшая сторона находилась в своем автомобиле, когда на нее якобы напала группа женщин с закрытыми лицами, которые, как утверждается, потребовали деньги в обмен на уступку ей дороги. Однако, столкнувшись с отказом жертвы, нападавшие начали повреждать ее машину и, как утверждается, лишили ее мобильного телефона.

El interior del edificio de la CDNH tras ser tomado por dos años (Foto: Twitter/c4jimenez)

Кроме того, пользователь Twitter, идентифицированный как @_nnux, который якобы является дочерью жертвы, заявил, что было четыре женщины в капюшонах, которые напали на ее мать «у дома Окупы». Пользователь сети указал, что пострадавшая была лишена мобильного телефона после того, как ей удалось сбежать из своего автомобиля и попытаться записать события.

Предполагаемая дочь жертвы поделилась в социальной сети серией видеороликов, показывающих момент нападения. В аудиовизуальном материале слышно, что женщина идентифицировала себя как преподаватель Автономного столичного университета (УАМ), при этом запросив поддержку у прохожих, которые их игнорировали.

«Мы просим вас уйти. Это ничто, мы можем сделать больше, заполучить его сейчас. Здесь люди уже знают, каково это, вы знаете динамику», - так сказала одна из женщин в капюшоне, в то время как другие попали в машину жертвы.

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