До сих пор в этом году в Кибдо, столице департамента Чоко, было совершено 65 убийств, и по меньшей мере 59 из них были результатом сикарито из-за кровавого спора, с которым столкнулись преступные банды, которые достигли окрестностей города.

Ситуация привела к тому, что мэр Марин Эмилио Санчес Валенсия неделю назад переехал в Боготу, чтобы попросить помощи у властей и обеспечить безопасность. Запрос поступил после двух перестрелок в жилых кварталах, в результате которых четверо погибли, в том числе один несовершеннолетний, и несколько получили ранения, включая полицейскую форму.

«Это тревожная цифра, это цифра, которая нас беспокоит. У нас есть преступники, которые хотят посеять страх в здоровом сообществе, таком как Кибдо и Чоко, и все, что остается, это победить его со всей решимостью», - заявил министр внутренних дел Даниэль Паласиос во время визита в город в среду.

По словам главы политического портфеля, за преступными бандами, которые столкнулись с кровью и огнем в городском районе Кибдо, стоят Клан Персидского залива и Лос-Мексиканос, которые борются за территориальный контроль.

Одним из обвинений Паласиоса из Кибдо была инструментализация несовершеннолетних, которую предприняли обе группы с целью распространения брошюр в городе, чтобы вызвать страх и даже участвовать в вымогательской работе. Паласиос отверг это преступление и заверил, что они пойдут до последних последствий.

Для укрепления безопасности в регионе министр объявил о прибытии трех речных боевых подразделений ВМС для контроля над рекой Атрато, где банды должны были столкнуться друг с другом. А также беспилотник ВВС для управления с неба.

«Мы будем бороться с этими преступниками с неба, рек и суши», - сказал Паласиос, который также поставил 15 мотоциклов, подразделение SIART и два беспилотника, инвестировав 1 363,85 миллиарда долларов.

«Сегодня эти преступники знают, что они не узнают, когда мы будем смотреть на них, они не узнают, когда этот беспилотник будет там анализировать, идентифицировать и добираться до них, чтобы захватить их, добраться до их нор и захватить их, где бы они ни находились», - сказал министр.

В том же ключе Паласиос постановил, что преследование Леовиджилдо Москера Паласиоса, одного из самых разыскиваемых преступных лидеров Кибдо, который принадлежит к банде Лос-Пальмерос, участвовавшей в перестрелках последних недель, будет усилено.

«Точно так же мы должны объявить, что вознаграждение за псевдоним «Эль Локо» увеличится с 30 миллионов до 50 миллионов, и сегодня оно является одним из самых востребованных здесь, в муниципалитете Кибдо. Мы вновь заявляем, что все те, кто был в картеле, разыскиваемом самым разыскиваемым, были захвачены и что мы продолжим следить за каждым из тех лидеров, которые сменяют того, кто попал в плен», - сказал глава политического портфеля.

За этим преступником следили бы в течение нескольких лет из-за его причастности к убийствам и вымогательству в Чоко, которого теперь будут преследовать более 190 дополнительных полицейских и 3 взвода, которые создали для восстановления безопасности департамента.

По словам министра Паласиоса, без участия этих вооруженных групп в городе Кибдо было бы всего 6 убийств. В плане помощи населению он также повторил программы социальных грантов, стипендии для высшего образования в частных университетах, потрясенный центр, среди других инвестиций.

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