Уругвай входит в число 25 стран с точки зрения безопасности и защиты

View of Plaza Independencia (Independence Square) in Montevideo downtown, Uruguay. Images taken outdoors, daylight. Digital composite, several images stitched together.

Уругвай вошел в рейтинг 40 лучших граждан мира согласно списку, составленному CS Global Partners, английской маркетинговой и консультационной компанией, которая также специализируется на решениях для получения вида на жительство и гражданства за инвестиции.

Фирма составляет Отчет о мировом гражданстве, в котором оцениваются 187 стран мира. Согласно Nueva Majoridad Uruguay, исследовательскому центру, занимающемуся социально-политическими исследованиями и анализом, учитываются удовлетворенность, привлекательность и качество жизни, о которых сообщается при проживании в них.

Таким образом, Уругвай набрал 72,3 балла, как и Румыния, и достиг 39 места в среднем по всем категориям. В латиноамериканских странах он занял второе место после Чили, которая набрала 75,1 балла. Последняя заняла 33 место в мировом рейтинге.

Баллы рассчитываются на основе пяти характеристик: безопасность, экономические возможности, качество жизни, глобальная мобильность и финансовая свобода. В этом смысле, хотя Уругвай входит в число 50 лучших, где он имеет наибольшее количество очков, находится в компоненте «безопасность и защита». Там он занял 25 место в мире и первое в Латинской Америке.

Конкретно в рамках «охраны и безопасности» потенциал, который каждая страна предлагает по этим параметрам, измеряется как на индивидуальном уровне каждого гражданина, так и в ситуациях общего конфликта. Набрав 81,9 балла, Уругвай занял 25-е место и первое место на своем континенте.

Выше Уругвая было Сан-Марино (82,4 балла) и ниже Монако (81,8). В то же время следующей латиноамериканской страной, которая появится в рейтинге, является Коста-Рика (30 место) с 78,5 балла и Чили (41 место) с 74,8 балла. Первое место в мире занимает Исландия, набравшая 96,2 балла.

Что касается «экономических возможностей», Уругвай достиг 63,5 пункта, расположившись на 47 месте. Эта функция оценивает способность каждой страны предоставлять всем своим гражданам богатство, материальный комфорт и другие преимущества, являющиеся одним из ключей к сильной экономике.

В региональном плане «Швейцария Америки» является третьей наиболее привлекательной страной в этой области. Перед ним Чили, на 27 месте с 70,5 балла, и Мексика с 42-м местом с 64,9 балла. В мире наивысший балл был отмечен в Сингапуре — 84,8 балла.

Что касается качества жизни, то это один из худших показателей Уругвая. Фирма измеряет и рассчитывает возможности страны обеспечить своим гражданам высокое качество жизни в физической, экономической, культурной, социальной и образовательной сферах.

En movilidad global, que mide la cantidad de países a los que los ciudadanos pueden acceder sin necesidad de una visa, Uruguay logró el puesto número 29 a nivel mundial. Foto: Punta del Este, la ciudad que atrae más turistas en el país (EFE/Federico Anfitti) EFE

В этой категории страна набрала 73,6 балла, заняв 53 место. Он окружен Черногорией (73,8 балла) и Казахстаном (73,1 балла). На латиноамериканском уровне она занимает четвертое место, уступив Чили (77,7 балла), Аргентине (78,8 балла) и Коста-Рике (73,9 балла). Со своей стороны Швейцария заняла первое место в мире, набрав 92 очка.

Глобальная мобильность измеряет количество стран, в которые граждане могут попасть без визы. Эта категория является второй, в которой Уругвай добился лучшего результата в мире. Набрав 72,9 балла, он оказался на 29-м месте между Мексикой (74,6) и Маурисио (72,6).

Во всем мире страной с лучшим доступом к другим странам является Япония, которая набрала 91,4 балла. Среди латиноамериканских компаний, выше Уругвая, находятся Чили (82,6), Аргентина (78,8) и Бразилия (76,3).

Наконец, с точки зрения финансовой свободы Уругвай набрал 66,3 балла, что является самым низким показателем во всех категориях. По всему миру он находится на 36 месте. При этом учитывается способность каждой страны обеспечить благоприятную и стабильную нормативную базу для регистрации и ведения бизнеса и владения личными и коммерческими активами.

Таким образом, Уругвай является вторым латиноамериканцем в этой категории после Чили, который занимает 27 место в мире с 69,8 балла. Новая Зеландия обладает лучшей финансовой свободой в мире — 87,4 балла.

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