Deltacron и XE показывают, как коронавирус постоянно изобретает себя

Coronavirus Moving Through the Blue Tunnel

Вирусы постоянно меняются, часто так, что это сильно снижает ваши шансы на выживание. Но время от времени эти мутации могут работать в пользу вируса. Вирус непредсказуем и показал это в эти годы пандемии.

Многие эксперты задаются вопросом, каким будет будущее пандемии коронавируса. Может ли быть вариант, который вернет нас к тому, что мы пережили в 2020 году ? Это большой вопрос, на который пытаются ответить ученые.

«По мере размножения вируса возникают ошибки при воспроизведении его кода. Большинство этих ошибок приводят к вирусу, который не является компетентным или просто исчезает», — говорит д-р Майк Райан, исполнительный директор Программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Muchos expertos se preguntan cuál será el futuro de la pandemia de coronavirus y piden que continúen los testeos (REUTERS/Lam Yik/File Photo) REUTERS

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила существование нового варианта, который сочетает в себе Delta и Ómicron и называется Deltacron. «Мы знаем об этой рекомбинации. Это комбинация Delta AY.4 и Омикрон BA.1. Он был выявлен во Франции, Нидерландах и Дании, но на очень низком уровне», — сообщила на пресс-конференции в Женеве доктор Мария Ван Керкхове, ведущий эпидемиолог. Однако эксперт пояснил, что на данный момент «никаких изменений в эпидемиологии или степени тяжести» обнаружено не было. «Но идет много исследований», - сказал он. В научной литературе этот новый вариант уже получил название «дельтакрон», как говорится в статье, опубликованной в The British Medical Journal, хотя на данный момент он признан XD.

Помимо этого нового варианта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что «несколько стран резко сокращают диагностические тесты» на COVID-19.

«Это ограничивает нашу способность видеть, где находится вирус, как он распространяется и развивается. Тестирование продолжает оставаться жизненно важным инструментом в нашей борьбе с пандемией в рамках комплексной стратегии», - сказал чиновник. И в этой связи он предупредил, что «многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона сталкиваются с ростом случаев заболевания и смертности от COVID-19». «Вирус продолжает развиваться, и мы продолжаем сталкиваться с серьезными препятствиями в распространении вакцин, тестов и лечения там, где они необходимы», - сказал он.

Un estudio afirma que XE es un 10% más transmisible que la variante BA.2, que ya contaba con un 75% de poder de infección respecto a la Ómicron original (Getty) Eugene Mymrin | Getty Images

По словам доктора Фернандо Гонсалеса Канделаса из отдела инфекций суставов и общественного здравоохранения Фонда содействия здравоохранению и биомедицинских исследований Валенсийского сообщества (Фисабио) и Университета Валенсии, ВОЗ признает только рекомбинантный вариант XD в качестве варианта в соответствии с наблюдение [VUM, вариант под наблюдением]. «Вариант XD, по сути, является вариантом с частью Delta и частью Ómicron. В частности, белок S (спайк) относится к типу ómicron (BA.1), а остальная часть генома соответствует Delta», - сказал эксперт.

Далее он поясняет, что существует «еще один рекомбинантный вариант, соответствующий линии XE, который был обнаружен в Соединенном Королевстве и других странах и, как представляется, связан с несколько более высокой трансмиссивностью, чем геномы, которые объединяются в нем, как Омикрон, но одна часть - BA.1 а другой - BA.2. На данный момент ВОЗ не считает, что это вариант, требующий эпиднадзора, хотя он предназначен для общественного здравоохранения Англии из-за повышенной трансмиссивности, обнаруженной в этой стране». Эксперты призывают к спокойствию и заявляют, что это еще один механизм вируса. «Нас это не должно пугать. Это происходило на протяжении всей пандемии и будет происходить в будущем.

«Это динамика вируса и результат его способности к репликации, что происходит миллиарды раз и помогает вирусу изменить свои генетические характеристики и найти способы выживания во враждебной среде». Именно так инфекционист и член Комиссии по вакцинам Аргентинского общества инфектологии (Сади) Франсиско Насинович (75 823) начал объяснять Infobae причину появления нового подварианта. Он продолжил: «Иногда эти изменения делают его (вирус) более эффективным в продолжении размножения, распространения и причинения ущерба, а иногда те изменения, которые делают их случайными, позволяют только некоторые из этих характеристик. Возможно, они делают распространение очень эффективным, но с меньшим влиянием на здоровье, или наоборот».

Según la agencia sanitaria de Naciones Unidas, hoy hay un predominio global de la variante Ómicron del coronavirus (NHI)

В официальном отчете, опубликованном 29 марта ВОЗ, говорится, что вариант XE был впервые обнаружен в Соединенном Королевстве 19 января Агентством по безопасности здравоохранения Соединенного Королевства. В исследовании говорится, что XE на 10% чаще передается, чем вариант BA.2, который уже имел 75% инфекции по сравнению с оригинальным Omicron, поэтому через несколько недель он должен стать преобладающим субвариантом. Интересно, что, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), эпидемиологи, работающие в органах здравоохранения США, не осуществляют мониторинг XE, который еще не был описан как «интересный вариант» или «вызывающий беспокойство вариант». Однако ВОЗ также уточняет, что мониторинг возможных новых мутаций будет продолжаться столько времени, сколько потребуется.

Вопросы о том, как долго или как часто SARS-CoV-2 может следовать за его репликацией, уже были подняты с появлением подварианта BA.2, который, хотя и порождал легкие случаи заболевания, его скорость передачи вызывала вспышки почти во всем мире.

Эксперты в области вирусологии и геномики не считают, что рекомбинантный XE является более тяжелым или устойчивым к вакцинам, чем другие типы Омикрона. Профессор Франсуа Баллу (François Balloux), генетик из Университетского колледжа Лондона, сказал, что этот вариант, скорее всего, пойдет по пути, похожему на давно забытую линию AY.4.2 Delta, которая вызывала опасения в Британии, но не смогла взлететь в другом месте. В своих социальных сетях профессор Баллу сказал: «XE - это не тревожный вариант».

Вакцины обеспечили хорошую защиту от серьезных заболеваний и смерти из-за предыдущих вариантов, но эксперты подчеркивают, что третья доза вакцины, как известно, необходима для обеспечения того же уровня защиты от Омикрона.

Los expertos advierten que cuando los niveles de transmisión del virus son altos y hay más posibilidad de que una persona se contagie al mismo tiempo con dos variantes (REUTERS/Toby Melville/File Photo) REUTERS

Рождение подварианта

Эксперты предупреждают, что когда уровни передачи вируса высоки и есть большая вероятность того, что человек заразится одновременно двумя вариантами. Если это происходит, результирующий вариант «объединяет» генетический материал из обоих «и, если ему удастся и удастся эффективно передать, он становится новым вариантом в обращении.

По данным агентства здравоохранения Организации Объединенных Наций, сегодня в мире преобладает вариант коронавируса Омикрон. Он основан на рассмотрении 382 789 последовательностей, загруженных на платформу GISAID с образцами, собранными за последние 30 дней. 99,7% были образцами пациентов с вариантом Omicron. Только 0,1% были Delta, а 649 последовательностей не были назначены линии Pango (0,2%).

«Имейте в виду, что глобальное распространение вызывающих озабоченность вариантов коронавируса следует интерпретировать с учетом ограничений эпиднадзора, включая различия в возможностях секвенирования и стратегиях отбора проб между странами, а также задержки в отчетности. Кроме того, некоторые страны, возможно, изменили свою политику анализа и секвенирования», — прокомментировала ВОЗ в своем еженедельном информационном бюллетене.

La variante Ómicron sigue replicándose en todo el mundo y está originando subvariantes (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration) REUTERS

Для Гонсалеса Канделаса в нынешней ситуации, учитывая различные мутации, присутствующие в трех основных вариантах, дельта и омикроне BA.1 и BA.2, «нас по-прежнему больше интересует, имели ли новые комбинации мутаций, полученных в результате рекомбинации, более важные комбинированные эффекты. чем отдельно, возможность повысить трансмиссивность, снизить эффективность вакцины или привести к неудачам в диагностике методом ПЦР или сделать некоторые методы лечения на основе моноклональных антител неэффективными».

На данный момент все рекомбинантные варианты XE кажутся наиболее быстро растущими, но неясно, связано ли это с местным явлением в Соединенном Королевстве или с самим вариантом. По состоянию на 5 апреля в Соединенном Королевстве было выявлено 1125 случаев ХЭ по сравнению с 637 на 25 марта. Первый подтвержденный случай заболевания имеет дату выборки 19 января этого года, что позволяет предположить, что он мог циркулировать среди населения в течение нескольких месяцев. С тех пор XE был обнаружен в Таиланде, Индии и Израиль. Предполагается, что последние израильские случаи могли развиваться независимо. Соединенные Штаты пока не сообщали о каких-либо случаях XE.

Отвечая на вопрос о том, может ли XE вызвать новую волну глобальных инфекций, Нацинович сказал, что «конечно, это может привести к вспышкам, и здесь важно указать, как работает наука». «Это пример того, что за пределами географических, политических или идеологических границ наука работает сообща и солидарно, и это очень позитивная реальность, которая заставляет нас задуматься о том, насколько важно инвестировать в науку и образование, что позволяет нам расти во всех аспектах и имеет последствия. во всех сценариях жизни. человек», — размышлял он.

«Мы внимательно относимся к такому сценарию, который вызывает у нас все тревоги, готовые увидеть, что происходит в стране, и как этот вариант доходит до Аргентины», - заключил Нацинович.

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