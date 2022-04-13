После почти двух лет разницы Артуро Пенише и его жена находятся на пути примирения

Именно в 2020 году Артуро Пенише вызвал ажиотаж среди общественности, раскрыв, что он расстался со своей женой Габриэлой Ортис после почти 40 лет брака. Актер сделал неожиданное объявление во время интервью, которое он дал журналистке Маре Патрисии Кастаньеде для своего канала En casa de Mara, и сразу же шокировал свою аудиторию, которая рассматривала его брак как пример союза в мексиканских развлечениях.

Затем актер мыльных опер, такой как Мария Мерседес, объяснил, что он внезапно почувствовал себя недооцененным в браке и что он «больше не понимает» с матерью своих двоих детей, поэтому он решил покинуть семейный дом, хотя и не поднимал вопрос о возможности развода, оставив открытым возможность согласования.

«Я надеюсь, что это расставание временное с Габи, мы все корректируем, она дома, а я в своем (...) Я люблю, я очень люблю свою жену, я просто не мог приспособиться к определенным потребностям, которые у нее есть, и она не знала, как приспособиться к определенным потребностям, которые у меня есть, и о которых мы говорим», - сказал он вскоре после передачи «Распродажа солнца».

Tras casi dos años de separación, los esposos se han embarcado en un viaje, según el hijo de ambos (Foto: Archivo)

В течение года и семи месяцев актер имел различные подходы к своей жене, без официального возвращения с женщиной, с которой он вступил в брак в возрасте из 20.

В апреле 2021 года Пениш заверил, что не отвоевывает жену, а культивирует любовь, к которой они стремились почти четыре десятилетия. «Я собираюсь сказать вам кое-что, кто-то сказал, что я отвоевываю свою жену, я хочу сказать вам, что вы не должны ничего отвоевывать, вы должны заботиться об этом, вы должны успокоить его, вы должны любить его, и изменения, которые произошли в моем браке, были довольно важными, где и она и я взрослею», - заявила она телеканалу TVNotas.

Отец водителя и актера Брэндона Пениша сказал тогда, что для него расставание — важный этап в его жизни, который приходится пройти большинству пар, особенно если они были вместе слишком долго. Помимо привязанности и любви к жене, актер La indomable признался, что его семье пришлось многое сделать и сколько переживаний они пережили вместе.

Arturo y Gaby se unieron en matrimonio cuando tenían 20 años (Foto: Archivo)

«Я думаю, что все браки в жизни имеют коррективы, и, что ж, пришла и моя очередь. Столько лет брака, 39 лет брака, с двумя детьми, тремя внуками, что они дали нам непрерывность бытия и счастье бытия, так почему бы не воспользоваться этим и не двигаться дальше», - пояснил он тогда.

Теперь, через год и семь месяцев после их расставания, это был Брэндон Пениш, сын актера-ветерана, который присутствовал в качестве гостя на шоу Хоя, где он раскрыл, что его родители настолько привержены их воссоединению, что отправились в путешествие примирения.

«Прямо сейчас они путешествуют, они в порядке, они там», - сказал он. Брэндон, который несколько месяцев назад входил в ряды TV Azteca, чтобы позже объявить о своем возвращении на Televisa, поделился, что разлука с родителями помогла им как повзрослеть индивидуально, так и в паре.

Arturo Peniche y su hijo Brandon, quien dijo amar ver a sus padres juntos o por separado (IG: arturopenicheof)

«Я думаю, что это укрепило их как людей, я думаю, что это сделало их зрелыми, и я думаю, что, будучи в одиночестве и имея возможность думать обо всем какое-то время, для всех наступили трудные времена, и я думаю, что это также сильно повлияло. Сегодня видеть их вместе или по отдельности приносит мне радость», - сказал он в связи с кризисом здравоохранения COVID-19, на пике которого в Мексике, в середине 2020 года, Артуро Пениче и Габи Ортис разошлись.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:







