Вирусный челлендж «Florida man», из чего он состоит и как он связан с днями рождения людей

Когда вы введете в поисковую систему «Florida man» (человек во Флориде) и любую дату, вы увидите, что заголовки новостей появляются с этой фразой. Это часть вирусной проблемы, возникшей в 2013 году и продолжающейся до сих пор: пользователи сети ищут упомянутые слова в любой дате, например, дни рождения, а затем делиться скриншотами экранов с новостями, связанными с этой темой.

Этот вызов, который стал особенно известен в Соединенных Штатах, начал распространяться по всему миру в последние годы, и время от времени он восстанавливает свои пики популярности. Истории, которыми делятся, привлекают внимание по разным причинам: во-первых, так много заголовков, которые начинаются с одной и той же фразы; во-вторых, они часто представляют собой сообщения о необычных событиях.

Некоторые из историй, которые стали самыми вирусными за эти годы с вышеупомянутым заголовком:

11 июня 2012 года: мужчина из Флориды арестован за звонок в 911 после того, как его котенку отказали во въезде в стрип-клуб.

8 июня 2017 года: мужчина из Флориды, отчаявшийся отправиться в Hooters, звонит в 911.

27 апреля 2018 года: мужчина из Флориды «занимается каратэ» с лебедями в парке.

4 января 2019 года: Мужчина из Флориды ударил папу по лицу пиццей, узнав, что помогал в родах.

11 июня 2020 года: Человек из Флориды борется с аллигатором, который напал на его собаку.

20 июля 2020 года: мужчина из Флориды пытается избежать ареста, уйдя от полиции.

В чем причина того, что в этом регионе так много нетипичных сообщений? Здесь вступают в игру разные теории. В первом говорится, что в этом состоянии не обязательно происходят более странные эпизоды, но о них доступно больше информации.

Miami, se encuentra en el sudeste de Florida (EE.UU). EFE/Ana Mengotti EFE

Случается, что законы Флориды о публичных записях, также известные как законы о солнечном свете, облегчают журналистам получение сообщений о полицейских инцидентах и создание историй, привлекающих внимание читателей.

Вышеупомянутые законы позволяют журналистам легко подавать запросы на публичную запись и, таким образом, получать информацию о различных полицейских инцидентах, которые являются существенными для их статей.

Другая теория подчеркивает тот факт, что Флорида - большой штат с большим количеством жителей, что делает инциденты более вероятными из-за количества. Кроме того, поскольку у нас влажный и жаркий климат, люди проводят больше времени вне своих домов, и поэтому существует большая вероятность того, что различные события произойдут в общественных местах или в условиях, в которых они легко подвергаются воздействию.

Существует также фактор психического здоровья. Об этом написал Эл Томпкинс, старший преподаватель Института медиа-исследований Пойнтера в Санкт-Петербурге, штат Флорида, в статье, опубликованной в 2019 году CNN.

Во Флориде мало финансирования, выделяемого на психическое здоровье. «Было бы ошибкой думать, что во Флориде сумасшедший уровень преступности; наш уровень насильственной преступности на самом деле снижается», - сказал он. Он добавил: «То, что очень высоко, однако, - это эпидемия психического здоровья».

Он также отметил, что помимо смеха, который могут генерировать эти заголовки, важно проанализировать, есть ли более крупная проблема, которую нужно решить. В некоторых случаях инциденты могут быть связаны с людьми, которые нуждаются в помощи для борьбы с неблагоприятной психической ситуацией, подчеркнул эксперт в этой статье.

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