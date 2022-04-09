Внимание путешественников: это самые дорогие сборы при путешествии по дороге во время Пасхи

Страстная неделя не за горами, и, как традиционно, многие колумбийцы собирают чемоданы и готовят свои маршруты, чтобы воспользоваться днями отдыха, которые приносит с собой религиозное празднование.

Власти ожидают, что в эту Страстную неделю более 2 658 493 пассажира пройдут через 49 терминалов наземного транспорта по всей стране. Они также прогнозируют, что по основным дорогам страны будет проезжать около 8 футов 326 792 транспортных средств.

Власти также подтвердили, что основные дороги в настоящее время находятся в нормальном режиме, а также 168 дорожных сборов, которые, следует напомнить, были установлены для мобилизации ресурсов на ремонт и содержание дорог.

Infobae Colombia составила список самых дорогих сборов, чтобы пользователи могли лучше уложиться в свой бюджет при путешествии автомобильным транспортом в ближайшие дни.

Самая дорогая дорогая дорога в стране - дорога, соединяющая Боготу с Виллависенсио. На платной дороге Pipiral стоимость проезда составляет 18 500 песо.

За ним следует платная плата Aburrá по дороге в аэропорт из Медельина в Рионегро, за которую взимается плата в размере 17 100 песо за проезд по этой дороге.

Третий самый дорогой платный сбор в стране - по дороге из Картахены в Барранкилью, плата за проезд Марауако стоит 15 200 песо.

Далее идет плата за проезд в Черкасии, на дороге, соединяющей города Перейра и Армению, которая стоит 14 500 песо.

Возвращаясь в Карибский бассейн, плата за проезд в Пуэрто-Колумбия по маршруту Картахена - Барранкилья стоит 14 200 песо.

За ним следует платная дорога, расположенная на шоссе Виллависенсио - Пуэрто-Гайтан, где за транзит взимается 13 900 песо.

По той же цене в Кундинамарке плата за проезд, расположенная в Мачете, занимает место в этом списке, взимая 13 900 песо за проезд по дороге.

Этот список закрывается платной дорогой La Lizama по дороге из Букараманги в Барранкабермеху, которая стоит 13 700 песо.

Стоит напомнить, что национальное правительство объявило, что к 2023 году планирует построить 18 новых платных дорог, которые будут введены в эксплуатацию для финансирования дорог четвертого поколения в стране.

В этом году будут выделены ресурсы на дороги Жирардо с Хондой и Пуэрто-Сальгар, Пуэрта-де-Йерро с Пальмар-де-Варела и Каррето-Крус-дель-Висо и завершение строительства шоссе Пасифико 2.

Опрос специализированного портала позволил нам узнать, в какие места, как в стране, так и за рубежом, будут летать граждане в дни отдыха на Major Week

За пределами страны любимыми местами колумбийцев являются Нью-Йорк и Майами в США; Канкун и Мехико, Мексика; Пунта-Кана, Доминиканская Республика. «Именно здесь Мехико выделяется как место назначения, потому что, хотя во время Пасхальной недели в прошлом году он уже был открыт для приема туристов, к 2022 году проценты выросли на 117%», - прокомментировала Инес Хохштадтер, региональный менеджер Despegar Colombia.

Что касается внутренних направлений, колумбийцы планируют отправиться в Боготу, Медельин, Картахену, Кали и Санта-Марту. С другой стороны, туристы, приезжающие в Колумбию, приезжают из Чили, Мексики, Перу, Аргентины и США.

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