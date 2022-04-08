Что такое и как работают британские ПЗРК, используемые Украиной для сбивания российских самолетов и вертолетов





Большой оборонный арсенал, отправленный Западом, сыграл жизненно важную роль в сильном сопротивлении, которое украинские войска оказывают атаке российских войск. В этой связи переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) играют ключевую роль в сбитии российских самолетов и вертолетов. По сообщениям, после полутора месяцев войны большинство подтвержденных потерь российских самолетов были убиты этими ракетами.

Пакет оборонительных поставок, полученный Киевом, включает легкую высокоскоростную систему StarStreak, разработанную Соединенным Королевством и считающуюся самой быстрой ракетой класса земля-воздух малой дальности в мире.

С начала российского вторжения 24 февраля правительство Бориса Джонсона направило не менее 10 000 ракет украинским силам, включая StarStreak, которые серьезно затруднили российские воздушные операции.

ПЗРК представляют собой переносные зенитные ракетные комплексы малой дальности, в которых для обнаружения и поражения целей используются ракеты класса «земля-воздух», управляемые с помощью инфракрасной технологии определения местоположения. Будучи эффективными на высоте от 3000 до 4800 метров, они представляют серьезную угрозу для низколетящих самолетов, особенно вертолетов.

Несколько союзников по НАТО направили такую систему противовоздушной обороны в Украину. Соединенные Штаты сделали это с помощью своих ракет Stinger, а Соединенное Королевство - с помощью StarStreak.

StarStreak работает совсем иначе, чем почти все другие типы ПЗРК. Каждая ракета содержит три дротика из вольфрамового сплава весом 900 граммов, которые высвобождаются после того, как два ракетных двигателя снаряда сгорают, чтобы увеличить величину повреждения. После пуска ракета направляется на цель двойным низкоинтенсивным лазерным лучом, который препятствует обнаружению, направляемым оператором до момента удара. Это увеличивает вероятность попадания в цель.

Дротики могут пробивать броню вертолета и взрываться при проникновении, нанося гораздо больший урон, чем взрыв на поверхности.

По сравнению, например, с американской ракетой Stinger, StarStreak развивает скорость более 3700 км в час, что делает ее самой быстрой ракетой класса земля-воздух малой дальности в мире. Он летит со скоростью 10 миль в секунду и может достичь цели за 5 или 6 секунд, что дает самолету или вертолету очень мало времени, чтобы избежать попадания.

Его скорость делает маловероятным, что вражеские самолеты успеют отреагировать после запуска ракеты. Кроме того, им нельзя мешать инфракрасное или радиолокационное противодействие или устранять противорадиолокационными ракетами.

Группа Thales, производитель этого оружия, заявляет, что оно «оптимизировано для обеспечения защиты от воздушных угроз, включая штурмовики с фиксированным крылом и боевые вертолеты с поздней демаскировкой».

Они могут перемещаться одним человеком или устанавливаться на бронированную машину, что делает ее очень гибкой и адаптируемой к различным ситуациям на поле боя.

Так работают ракеты StarStreak (группа Thales)

Хотя ПЗРК, как правило, сбивают больше вертолетов из-за их малого полета, с начала вторжения было удивительно, сколько российских самолетов было уничтожено. Это связано с тем, что и России, и Украине не хватает больших запасов высокоточного оружия, поэтому пилоты вынуждены летать низко, чтобы точно сбрасывать бомбы и неуправляемые ракеты.

Специалисты также считают, что пилоты с обеих сторон могут летать на малой высоте для обнаружения целей, скрытых облачным покровом, или из-за восприятия того, что ракетные комплексы дальнего и высотного класса класса «земля-воздух» представляют еще большую угрозу, чем низковысотная оборона.

Видео, опубликованное в социальных сетях, показывает, как вертолет попал под ракету, по-видимому, в Луганской области на востоке Украины. Британская газета The Times сообщила, что источник из Министерства обороны «считает, что видео показывает StarStreak в действии на Украине».

Газета добавила, что ведущие источники в оборонной промышленности также считают, что StarStreak был оружием, использованным в этой атаке.

Страны НАТО, включая Соединенные Штаты, поставили ракеты класса «земля-воздух» украинским силам, чтобы помочь им противостоять российскому наступлению. Хотя точная цифра не разглашается, многие из них были произведены в Северной Америке ПЗРК Stinger.

Как и StarStreak, Stingers, которые также использовались в Афганистане, могут перевозиться и управляться одним человеком. Ракета, выпущенная этой системой, может развивать максимальную скорость 3100 км в час, что немного медленнее британской. Его дальность, до 4,8 км, также меньше, чем у StarStreak, который, по словам Фалеса, может поражать цели на расстоянии более 7 км.

По данным британской прессы, эта атака была нанесена украинскими войсками по российскому вертолету с использованием ракет StarStreak

Украина начала войну, используя легкие ракеты советской эпохи типа SA-7 Grail и SA-14 Gremlin (9K32 Strela-2 и 9K34 Strela-3 соответственно, по российскому обозначению). Однако эти модели технологически устарели и в некоторых случаях имеют прямой срок годности. SA-7, например, были переданы украинцам немцами и хранились как минимум со времени падения Берлинской стены.

Украинские войска также имеют в своем арсенале ракеты Grom и Piorun польского происхождения, которые были поставлены незадолго до начала российского вторжения. Они были разработаны для замены SA-7, SA-9 и SA-14.

Россия признала в четверг, что понесла «значительные потери» среди военнослужащих, дислоцированных в Украине, и заверила, что продолжит «защищать свои интересы» после отстранения от участия в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций, в заявлениях представителя Кремля. «У нас значительные потери среди военнослужащих, и это большая трагедия для нас», — заявил Дмитрий Песков в интервью британскому частному каналу Sky News, не уточнив своего номера.

В конце марта армия Владимира Путина признала, что она потеряла 1351 солдат и что 3825 человек получили ранения с начала наступления на Украину 24 февраля.

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