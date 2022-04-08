Познакомьтесь с фильмом «Фуриоза», который может стать глобальным явлением на Netflix

Furioza, польский фильм, который разыгрывается как криминальная драма.

Фуриоза — это мрачный фильм (несмотря на всплеск), полный насилия и привыкания. Факты случаются, и вы не можете перестать их видеть. Возможно, из-за своих тем, семьи, братства и поведения полиции перед лицом этих событий польский фильм продолжительностью более двух часов вызывает привыкание. Мы расскажем вам, о чем идет речь.

Польская полицейская драма следует за Давидом, врачом, которого навещает бывшая девушка с предложением, от которого он не может отказаться: он должен быть его информатором в преступной организации, где работает его брат, или его посадят в тюрьму с длительным сроком заключения. Именно эта организация дает название фильму «Фуриоза» и где Дэвид должен получить информацию о своей причастности к незаконному обороту наркотиков. Если это будет сделано, полиция очистит досье вашего брата.

Официальный синопсис дает более подробную информацию об истории и отношениях между персонажами: «Событие из прошлого отделяет судьбу трех друзей. Спустя годы Дика вновь появляется в жизни Давида - когда-то любовь всей его жизни, теперь опытный полицейский - и делает ему предложение, от которого он не может отказаться: либо он станет информатором полиции, либо его брат сядет в тюрьму с длительным сроком заключения. Против веревок Дэвид, наконец, поддаётся, и его главной целью становится проникновение в организованную преступную группу».

Актерский состав этой постановки возглавляют такие европейские деятели, как Матеуш Банасюк, Вероника Ксяцкевич, Лукаш Симлат, Матеуш Дамецкий, Войцех Зелинский, Шимон Бобровский, Себастьян Станкевич, Анита Соколовская, Януш Хабиор и Паулина Галазка. Все они работают под руководством Киприана Т. Оленцкого и по сценарию, написанному самим Оленцким, который уже работает над мини-сериалом по мотивам фильма.

Furioza теперь доступна в каталоге Netflix.

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