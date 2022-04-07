«Paissana», бренд, под которым будут продаваться товары жертв, бывших комбатантов и крестьян

В среду, 6 апреля, правительство Колумбии и частный сектор запустили Paissana, бренд, под которым будут представлены продукты, произведенные жертвами вооруженного конфликта, бывшими комбатантами демобилизованных партизан FARC, восстановлением в должности и общинами в муниципалитетах, наиболее пострадавших от насилия продается.

Запуск этой устойчивой маркетинговой системы был осуществлен в муниципалитете Пуэбло-Белло, Сесар, под председательством президента Ивана Дуке, советника президента по стабилизации и консолидации Эмилио Архила и представителей частного сектора и бенефициаров, которые подчеркивается, что эти усилия вносят вклад в укрепление мира на национальной территории.

«Paissana - это национальный бренд, принадлежащий всей Колумбии, который строит так, чтобы во всех крупных магазинах мы могли найти его и знать, что когда мы покупаем, мы поддерживаем мелкого производителя в сельской местности, муниципалитеты, в которых реализуются программы развития с территориальной направленностью (PDET), жертвы и восстановлен в должности», — заявил президент во время мероприятия.

Он также отметил, что до сих пор 61 продукт из разных регионов страны будет продаваться под брендом, который сертифицирует их как 2100% органические, 100% легальные, 100% колумбийские и высококачественные», что свидетельствует о тщательном планировании, артикуляции и выполнении работ, которые выполнялись более трех лет, с целью улучшения условий жизни этого населения, которое привержено миру.

Среди продуктов, которые можно приобрести в крупных магазинах страны, - Кафе де Дабейба, Антиокия, один из муниципалитетов, наиболее пострадавших от насилия, который более года назад получил центр прибыли, благодаря которому «улучшилось качество зерна и условия труда кофейных семей и оптимизация маркетинга продукта и его доступа к рынкам».

«Это бренд каждого. Он зарегистрирован в штате Колумбия. Я мечтаю, чтобы эти продукты, начиная с кофе и какао происхождения, которые получили мировое признание, были на экспортных рынках. В лучших сетях мира. Оглянувшись на несколько лет назад, вы поймете силу этого. Объединение всех вокруг концепции генерации бренда, но прежде всего социального брендинга», - сказал президент Grupo Éxito Карлос Марио Хиральдо.

Другие продукты, которые будут представлены, включают Chengue Honey из Монтес-де-Мария и продукты Ассоциации рюкзаков и кафе Asoendica в Вальедупаре (Сесар), которые стремятся содействовать экономическому восстановлению и способствовать строительству примирения и миростроительства на территории, которая имеет искали пути с момента подписания соглашения.

«Paissana является зонтичным брендом, с помощью которого колумбийцы и зарубежные граждане смогут различать продукты жертв реституции, тех, кто добровольно замещает урожай и находится в процессе реинтеграции, и всех тех, кто прибывает из наших муниципалитетов (PDET)», - сказал старший советник президента . Эмилио Арчила.

«Этот проект направлен на использование финансовых и видовых ресурсов из различных источников. В период 2020 и 2021 годов 656 альянсов были совместно профинансированы, что принесло пользу 24 769 семьям, при этом инвестиции в поддержку министерства составили 121 728 миллионов долларов. Эта цифра составляла 30% от общей стоимости проектов, которая составила 386 075 миллионов долларов», — заключили в своем заключении национальное правительство.

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