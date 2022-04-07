JEP пересмотрит обвинительный приговор генералу Хайме Умберто Ускатеги за массовое убийство в Мапирипане

Octubre 01 de 2015. Bogotá. Jaime Humberto Uscategui, general retirado del Ejército. (Colprensa - Mauricio Alvarado)

В среду, 6 апреля, Специальная юрисдикция мира (JEP) сообщила, что просьба о пересмотре 37-летнего тюремного заключения в отношении генерала (р) Национальной армии Хайме Умберто Ускатеги была принята за «ненадлежащее упущение», которое он совершил, когда военизированные группы совершали резню в Мапирипан, Мета, в 1997 году.

Апелляционная секция суда мира дала зеленый свет пересмотру приговора, вынесенного обычными судами в отношении тогдашнего командира 7-й бригады армии, отменив решение, принятое Секцией пересмотра 6 августа 2020 года, в котором это ходатайство было отклонено, поскольку в нем не было обоснованные причины его проведения.

«В то время как обычное правосудие удовлетворяет интересы лица, предположительно пострадавшего в результате судебного решения, правосудие переходного периода в основном направлено на установление полной истины с учетом различных историй войны. Это способствует осуществлению прав жертв и общества на установление истины, правосудие, возмещение ущерба и неповторение», — говорится в сообщении Апелляционной секции.

В постановлении 1086 Палата предупредила, что «причина, на которую ссылается представитель генерала Хайме Умберто Ускатеги», соответствует не новым доказательствам, а новому юридическому факту, и «12 представленных доказательств предназначены для подтверждения его невиновности» перед лицом этих деяний, которые были приписаны бывшего командующего Объединенными силами самообороны Колумбии (AUC) Карлоса Кастаньо, в ходе которого, по оценкам, около 60 человек были убиты и подвергнуты пыткам.

В этой связи правосудие переходного периода заявило, что важно уточнить, что решение о пересмотре обвинительного приговора не подразумевает оправдания генерала, пояснив, что поведение, обвиняемое в «неправомерном бездействии в убийствах при отягчающих обстоятельствах и простых похищениях», можно проанализировать в свете новых конституционных положений, которые были введены вместе с Заключительным мирным соглашением.

«Судья принимает решение по ходатайству, основываясь на анализе доказательственных материалов с высокой степенью интенсивности демонстраций, что приводит к принятию окончательного решения, направленного на установление происхождения или отсутствия нового юридического факта и последствий для правосудия переходного периода в отношении конкретных дело вытекает из решения», — заявили в Апелляционной секции.

Наконец, он указал, что после того, как будет допущен пересмотр приговора бывшему командующему армией и с учетом последствий, которые может иметь это решение, Секция пересмотра должна включить в переходный пересмотр «уголовное дело, содержащее приказы, доказательства и доказательства, подтверждающие выводы об осуждении заявителя, в том числе меры, принятые в месте кассации».

Это была бы третья попытка генерала (r) добиться от мирного суда, неоднократно критикуемого сотрудниками сил безопасности, пересмотра его приговора, самого высокого, который был вынесен мужчине в форме его ранга, и максимального, что обычное правосудие предусматривало в то время, когда оно было вынесено.

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