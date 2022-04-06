Вашингтон санкционировал российский рынок даркнета и платформу для обмена криптовалютами

FOTO DE ARCHIVO. El sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en Washington DC, EEUU. 29 de agosto de 2020. REUTERS/Andrew Kelly

Министерство финансов США объявило о санкциях против Hydra, крупнейшего в мире рынка даркнета, базирующегося в России, и зарегистрированной в Эстонии платформы обмена виртуальных валют Garantex в рамках международных усилий, координируемых с Германией по борьбе с киберпреступностью.

«Глобальная угроза киберпреступности и «программ-вымогателей», исходящая из России, а также способность криминальных лидеров безнаказанно действовать там вызывают глубокую озабоченность Соединенных Штатов», — заявила министр финансов Джанет Йеллен.

Таким образом, он подчеркнул, что эти действия «дают понять преступникам, что они не могут скрываться в даркнете или его форумах, и не могут скрываться ни в России, ни где-либо еще в мире».

Эта акция Соединенных Штатов, как сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в своем официальном профиле в Twitter, была скоординирована совместно с уголовной полицией Германии.

«Казначейство обязуется принимать меры против субъектов, которые, такие как Hydra и Garantex, намеренно игнорируют обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — говорится в заявлении Министерства финансов.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken REUTERS

С другой стороны, Белый дом объявил во вторник, что предоставит Украине еще 100 миллионов долларов военной помощи, в результате чего американская помощь европейской стране превысила 1,7 миллиарда долларов с начала российского вторжения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен указал в ноте, что уполномочил сегодня по распоряжению президента Джо Байдена новый вывод артефактов Минобороны США «для удовлетворения насущной потребности Украины в дополнительных системах противооружейной обороны».

Представитель Пентагона Джон Кирби уточнил, что это противооружейные ракеты Javelin, которые США поставляют Украине и с помощью которых он заверил, что страна защищает себя «очень эффективно».

Блинкен, напомнивший о «зверствах, совершенных российскими войсками в Буче», подчеркнул, что Вашингтон и его союзники будут продолжать решительно поддерживать Украину в «мужественной» защите ее «суверенитета и территориальной целостности».

В этой связи он утверждал, что более 30 стран, помимо США, направляют военную помощь Украине с начала вторжения, заказанного президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.

«Вместе мы каждый день отправляем помощь в области безопасности и ускоряем поставки еще большего количества оружия и оборонной техники, которые Украина использует для своей защиты», - добавил он.

Помимо «укрепления позиций Украины на поле боя и за столом переговоров», ее союзники собирают данные, чтобы «документировать сообщения о злоупотреблениях» и доводить их до соответствующих органов для очистки от ответственности, сказал он.

(С информацией от Europa Press)

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