Детский труд в Мексике беспокоит Соединенные Штаты; на борьбу с ним будет инвестировано 28 миллионов долларов

Un niño realiza malabares entre las filas de vehículos el miércoles 10 de junio de 2020, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Во время своего визита в Мексику заместитель министра труда США Джули Су объявила об инвестициях в размере 28 миллионов долларов (MDD) на борьбу с детским и принудительным трудом, а также укрепление прав мексиканских рабочих на севере и юге страны.

По словам заместителя министра Су, через Международную организацию социальной ответственности 5 миллионов долларов будут выделены на борьбу с детским трудом, принудительным трудом и условиями труда, которые не являются оптимальными для работников в Нижней Калифорнии, Южной Нижней Калифорнии и Чиуауа.

Кроме того, при участии Международной организации труда будет создан проект по борьбе с детским трудом на юге Мексики, главным образом в штатах Чьяпас, Юкатан и Кинтана-Роо, стоимостью 13 миллионов долларов. Она также будет направлена на сокращение торговли людьми со странами Центральной Америки.

Аналогичным образом, сумма в 10 миллионов долларов будет присуждена международной организации «Центр солидарности», чтобы «продвигать профсоюзную демократию и укреплять представительство трудящихся». Таким образом, цель заключается в улучшении коллективных соглашений о повышении заработной платы и условиях труда в промышленном секторе.

2 millones de niños y 1.3 millones de niñas en México realizan labores calificadas como trabajo infantil (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Согласно Национальному исследованию детского труда (ENTI), в 2019 году в Мексике насчитывалось около 3,3 миллиона девочек и мальчиков в возрасте от 5 до 17 лет, которые находились в условиях детского труда, что составляло 11,5% населения этой возрастной группы. 61% составляли мужчины (2 миллиона) и 39 процентов женщин (1,3 миллиона).

Из этого общего числа 1,8 миллиона работали на «неразрешенных работах»; 1,3 миллиона выполняли исключительно домашние обязанности «в неподходящих условиях» и 262 000 занимались «неразрешенной работой на неподходящих условиях».

31,6 процента занимались сельским хозяйством; 24,5 процента занимались строительством, добычей полезных ископаемых и промышленностью; 14 процентов занимались торговлей; 7,9 процента занимались уличными торговцами, 5,6 процента предоставляли личные услуги и 5,4 процента занимались домашним трудом. Штатами, в которых сконцентрирован самый высокий процент детского труда, являются Оахака, Пуэбла, Чьяпас, Мичоакан и Сан-Луис-Потоси.

Если эта тенденция сохранится, цифры могут вырасти до 5,5% из-за воздействия пандемии COVID-19, согласно данным Бюро по международным делам труда Министерства труда США.

Julie Su y Luisa Alcalde sostuvieron una reunión para combatir el trabajo infantil en México (Foto: Twitter@STPS_mx)

Согласно Федеральному закону о труде (LFT) запрещается использовать лиц моложе 18 лет в кругу семьи для выполнения работ, угрожающих их здоровью, безопасности или нравственности.

В этой связи американский чиновник также провел встречу с Луизой Алькальде, главой Министерства труда и социального обеспечения (STPS), и пригласил Мексику присоединиться к Многосторонней ассоциации по организации, расширению прав и возможностей трудящихся (M-Power для его аббревиатуры на английском языке), которая является многосторонняя инициатива по гарантированию прав профсоюзов в мировой экономике.

Следует напомнить, что 23 февраля Сенат утвердил протокол о внесении поправок в пункт 8 раздела II статьи 176 Закона о финансировании терроризма, с тем чтобы легализовать работу подростков в возрасте от 15 до 17 лет в сельскохозяйственном секторе (если нет тяжелой техники), против чего ассоциация «Спасите детей» в Мексике высказала против этого решение, поскольку это повлияет на неприкосновенность несовершеннолетних.

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