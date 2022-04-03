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Россия

Отсутствие генетических данных о COVID может замедлить открытие следующего варианта

Несколько стран не поделились всеми своими исследованиями генома SARS-CoV-2, что затрудняет обнаружение следующей эволюции вируса

Newsroom Infobae

3 апрель 2022
27-04-2020 Laboratorio de bioseguridad nivel 2 de Ascires para Covid-19 COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SALUD ASCIRES SISTEMAS GENÓMICOS
27-04-2020 Laboratorio de bioseguridad nivel 2 de Ascires para Covid-19 COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SALUD ASCIRES SISTEMAS GENÓMICOS

Если научное сообщество узнало что-то о SARS-CoV-2, коронавирусе, вызывающем заболевание COVID-19, так это то, что вирус мутирует и адаптируется, чтобы выжить, увеличивая свою инфекцию.

Его генетический код медленно менялся по мере того, как он передавался от человека к человеку по всему миру. Большую часть этого времени мутации не казались значительными с точки зрения опасности вируса. Некоторые из этих мутаций даже ослабляют вирус.

Однако появились варианты, заслуживающие внимания. Некоторые из них классифицируются как представляющие интерес, а другие вызывают озабоченность в связи с их большей передаемостью или возможность увеличения числа случаев, требующих госпитализации или снижения эффективности вакцин и лечения.

En muchos países, hay laboratorio de vigilancia genómica del coronavirus que rastrean su evolución
En muchos países, hay laboratorio de vigilancia genómica del coronavirus que rastrean su evolución

Для обнаружения этих изменений были созданы международные платформы, которые позволяют обмениваться генетическими данными, обнаруженными о коронавирусе, для выявления новых вариантов, которые могут возникнуть.

Но несколько ученых недавно предупредили, что пробелы в данных генома могут затруднить поиск следующего варианта COVID. Секвенирование геномов SARS-CoV-2 помогло исследователям отслеживать развитие вируса, но многие страны не делятся всеми своими данными.

Согласно глобальному анализу геномного надзора , во многих странах, в которых геномы последовательности SARS-CoV-2 разделяют только часть из них в публичных хранилищах, а во многих последовательностях отсутствует важная информация. Но исследование также показало, что, несмотря на эти проблемы, страны стали быстрее обмениваться видеоматериалами во время пандемии.

A los investigadores les preocupa que las brechas en los datos puedan dificultar la detección de la próxima variante preocupante de COVID-19. (EFE/ Gustavo Amador/Archivo)
A los investigadores les preocupa que las brechas en los datos puedan dificultar la detección de la próxima variante preocupante de COVID-19. (EFE/ Gustavo Amador/Archivo)

Открытый обмен данными секвенирования генома из образцов SARS-CoV-2 позволил исследователям отслеживать развитие вируса и стал отличительной чертой пандемии. Но исследователи обеспокоены тем, что пробелы в данных могут затруднить обнаружение следующего тревожного варианта COVID-19 и помешать усилиям по быстрому реагированию на него.

В исследовании, опубликованном на этой неделе в журнале Nature Genetics, исследователи собрали геномные данные, загруженные в общедоступные репозитории, включая GISAID, в период с начала пандемии до 31 октября 2021 года, включая примерно 4,9 миллиона геномов из 169 стран.

Они сравнили эти последовательности с официальными отчетами отдельных стран и обнаружили, что из 62 стран, представивших эти данные, в 23 (более трети) увеличилось менее чем на 50% их последовательностей интересующих вариантов альфа, бета, гамма и дельта. Около четверти стран загрузили менее 25% своих последовательностей.

«Отсутствие обмена — глобальная проблема. Дело не только в богатой или бедной стране», — говорит соавтор Эндрю Азман, эпидемиолог инфекционных заболеваний Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.

Наказать прозрачность

Analisis de muestras de SARS-COV2 en un laboratorio (EFE/Kai)
Analisis de muestras de SARS-COV2 en un laboratorio (EFE/Kai) EFE

Авторы предлагают несколько причин, по которым некоторые страны могут не делиться всеми своими потоками в публичных репозиториях. «Некоторые образцы, возможно, вообще не были секвенированы, потому что есть способы идентифицировать вызывающие беспокойство варианты без секвенирования всего генома», — говорит Азман. «И в зависимости от технологии секвенирования, которую использовали исследователи, некоторые образцы, вероятно, были недостаточно качественными для загрузки», — говорит Синтия Салома, молекулярный биолог из Дилиманского университета Филиппин в Кесон-Сити.

Но некоторые из неразделенных последовательностей, вероятно, будут сохранены по политическим причинам, включая последствия того, что она стала первой страной, сообщившей о новом варианте беспокойства. «Большинство стран, которые делятся такими данными, как правило, страдают от этого», — говорит Ннаемека Ндодо, молекулярный биоинженер из Нигерийского центра по контролю за заболеваниями в Абудже. Например, когда исследователи из Южной Африки и Ботсваны предупредили мир о варианте Омикрон в ноябре прошлого года, большое количество стран ответили закрытием своих границ с регионом.

В некоторых странах правительства должны проверить и утвердить последовательности, прежде чем загружать их. По словам Малавиге, правительства стран, зависящих от туризма, «могут попросить свои лаборатории не делиться данными из-за того, какое влияние они окажут». Но Азман утверждает, что обмен данными — это только часть истории. Некоторые страны разделяют большую долю своих образцов, но они секвенировали только горстку геномов, говорит он.

Исследователи обнаружили, что 87 стран регулярно секвенировали образцы, но 31 - нет, и команда не смогла найти информацию о стратегиях геномного эпиднадзора для других 76. Во всем мире не более 4,5% подтвержденных случаев COVID-19 были секвенированы каждую неделю с сентября 2020 года, с большими расхождениями между регионами: от 3,4% геномов, секвенированных в Европе в течение периода исследования, до 0,1% в Восточном Средиземноморье. В некоторых странах, включая Норвегию, Соединенное Королевство и Канаду, секвенировали не менее 10% совокупных случаев заболевания.

Las máquinas de secuenciación genética son importantes para aumentar la trazabilidad de las muestras (REUTERS/Sam Hodgson/File Photo)
Las máquinas de secuenciación genética son importantes para aumentar la trazabilidad de las muestras (REUTERS/Sam Hodgson/File Photo)REUTERS

Данные о данных

В исследовании также оценивалось качество метаданных, загруженных в GISAID 169 странами. Было установлено, что 63% последовательностей не включали информацию о возрасте и поле человека, у которого были взяты образцы, а более 95% не имели клинической информации, такой как тяжесть симптомов и статус вакцинации инфицированного человека. Страны с более высоким уровнем дохода обычно предоставляют меньше метаданных, чем регионы с низким уровнем дохода.

По словам исследователей, метаданные особенно важны при появлении нового варианта, для оценки того, кто подвергается наибольшему риску, насколько хорошо будут работать существующие вакцины и лекарства и условия, которые могли привести к их появлению.

Опять же, может быть много причин для пробелов в информации, таких как опасения по поводу конфиденциальности данных и тот факт, что сбор метаданных не успевает за последовательностью выборок. Иногда в образце могут отсутствовать метаданные, но они поступают из отдаленной провинции, поэтому слишком ценно не делиться ими, говорит Нино Сусанто, биоинженер, которая руководит лабораторией тестирования на COVID-19 GSI Lab в Джакарте.

Несмотря на проблемы с обменом данными, исследование также показало, что страны стали быстрее обмениваться последовательностями во время пандемии. В 2020 году исследователям в большинстве стран потребовалось в среднем почти три месяца, чтобы собрать, упорядочить и загрузить геномные данные в общедоступные репозитории (см. Ускорение). Однако это было сокращено до 20 дней, когда в 2021 году появился вариант Delta.

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