Twitch принимает радикальное решение о прямых трансляциях из-за порнографии

FILE PHOTO: A twitch sign-in screen is seen at the offices of Twitch Interactive Inc, a social video platform and gaming community owned by Amazon, in San Francisco, California, U.S., March 6, 2017. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo

После того, как пользователи воспользовались новой функцией, запущенной Twitch в прошлом месяце, под названием Boost Train, чтобы разместить порно на домашних страницах пользователей с тегом «продвигается сообществом стримеров» на миниатюрах NSFW, платформа приостановила работу инструмента.

Согласно сайту Kotaku, несколько пользователей Twitter и Reddit поделились скриншотами порнографических миниатюр, которые появились перед их разделами «Каналы в прямом эфире, которые, по нашему мнению, вам понравятся».

Эти миниатюры указывают на то, что трансляции появились там благодаря вышеупомянутой функции, анонсированной Twitch в прошлом году. Функция изменилась с момента ее появления, но основная концепция остается прежней: пользователи могут тратить деньги, чтобы получить трансляцию на глазах у людей. В данном случае это оказался контент, нарушающий правила Twitch.

Как пояснила The Verge, если бы пользователи Twitch, продвигающие трансляции, явно не попытались отключить функцию или вызвать проблемы у создателя, было бы трудно назвать это хорошо потраченными деньгами: три аккаунта появились в самом популярном порно .

Jóvenes caminan frente a un anuncio de Twitch (Foto: REUTERS/Mike Blake/Archivo) REUTERS

В результате платформа приостановила действие связанных учетных записей за нарушение Правил сообщества Twitch. Как отметил Зак Басси в The Verge, трансмиссии, приводимые в действие Boost Train, также могли быть просто старомодным троллингом).

Twitch «решил приостановить работу Boost Train из-за некоторых соображений безопасности, которые возникли во время теста», сказал главный коммуникационный директор Twitch Сэм Фот в заявлении, отправленном указанному изданию по электронной почте. Он добавил, что Twitch «поделится с нашим сообществом дополнительными обновлениями о новых функциях, чтобы помочь улучшить видимость, по мере их появления».

Хотя Twitch прямо не сказал причину паузы, он отметил, что функция тестирования была остановлена из-за сообщений. Правила Twitch запрещают «обнаженные тела и откровенно сексуально откровенные материалы или действия».

Setup de un streamed en Twitch. (foto: Mercado Negro)

Также было замечено, как нежелательное внимание, такое как массовое преследование, может нанести вред стримерам, что также могло бы стать проблемой, если бы эта функция была сохранена. Котаку спросил, вернется ли эта функция или будет изменена, но Twitch якобы только повторил, что на данный момент она приостановлена.

Twitch заблокирует пользователей, которые часто делятся ложной информацией или дезинформацией из своих учетных записей. Это новая мера, направленная на прекращение распространения вредоносного контента.

Платформа сообщила в блоге, что обновила свою Политику в отношении спама, обмана и вредоносного поведения, чтобы запретить пользователям, распространяющим вредоносную дезинформацию, использовать ее сервис.

Imagen del logo de Twitch (Foto: Europa Press) Europa Press

«Наша цель — запретить использование Twitch для людей, чье присутствие в Интернете предназначено для распространения ложной и вредной информации», — поясняют они в текст.

Платформа объясняет, что она сотрудничала с более чем дюжиной исследователей и экспертов, чтобы понять, как дезинформация распространяется в Интернете, чтобы иметь эффективный подход к потоковой платформе. В этом смысле они говорят, что выявили 3 общих аспекта у всех пользователей с таким поведением:

1) часто обмениваться широко опровергнутым и вирусным контентом

2) Они основаны на теориях заговора или других формах дезинформации

3) Они периодически рассылают этот материал своим подписчикам.

Они поясняют, что в дополнение к этому обновлению будут по-прежнему приниматься меры по борьбе с дезинформацией, направленной против конкретных сообществ в соответствии с их Политикой преследования и разжигания ненависти, а также меры в отношении контента, побуждающего других к физически вредному поведению.

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