PLAI: инструмент, который расширяет возможности и связывает вас, если вы хотите начать бизнес в Халиско

24-06-2020 Imagen de recurso de emprendedores. POLITICA AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

В настоящее время многие люди хотят быть предпринимателями, однако иногда они не знают, с чего начать, с кем сотрудничать или с кем тренироваться, чтобы узнать все, что им нужно знать, чтобы начать предпринимательскую деятельность компании. По этой причине правительство штата Халиско начало с проекта под названием PLAI, который направлен на обучение, объединение и демонстрацию существующих инновационных проектов.

Платформа открытых инноваций (PLAI) - это стратегический проект правительства штата Халиско, который в течение трех лет предлагался в Плане государственного управления и развития в качестве стратегического проекта, который будет всем, что осталось от нынешней администрации, хотя это будет попытался продолжить позже.

В интервью Infobae Mexico Нора Мартин Галиндо, генеральный директор по инновациям, бизнесу и социальному развитию, объясняет, что проект будет контролироваться и бюджет, необходимый для продолжения. «PLAI, как таковой, является децентрализованным государственным органом, у него есть своя структура, и даже директором PLAI является преподаватель Надя Мирелес, я генеральный директор по инновациям, бизнесу и социальному развитию, и я всегда работаю в координации с ними, чтобы обеспечить потенциал проекта» .

Он объясняет, что PLAI стремится сделать его местом, где вы можете пройти курсы по всем специальностям. «Для этого у нас есть три компонента: PLai делится на Learn, Connect и Innovate. В части обучения мы, во-первых, заключаем альянсы даже с другими платформами, такими как edx, такими как Coursera, Udemi, на которых уже есть много доступных курсов, которые имеют большую ценность, и мы делаем эти альянсы, чтобы широкая общественность могла получить к ним доступ, но у нас также есть курс называется Digitize your SME, который является очень успешным, и что вы ищете, это именно то, что микро-, малые и средние компании оцифрованы с того уровня, на котором они находятся, есть маркетинг, мы разрабатываем программы, даже для компаний, которые специально запросили программу, чтобы иметь возможность обучить или найти таланты, которые им нужны», объясняет Нора Мартин.

PLAi busca tener cursos de todas las especialidades para capacitar a cualquier persona.

Эта часть является одним из трех компонентов Learn. Еще один — Conectar. Это возникло, потому что они определили, что есть много ценной информации и много людей занимаются очень интересными темами, как в стратегических секторах государства, так и в части инкубации, ускорения, каждый из своей области, но эта информация была не в одном месте, то есть она была разбросанный.

«Иногда, если вы искали офисы трансфера технологий или акселераторы, вам приходилось искать каждый сайт, чтобы узнать, что там есть, и мы подумали, что было бы очень полезно разработать портал, в котором была отображена предпринимательская и инновационная экосистема штата, поэтому, когда мы говорим о Connect, это то, что мы сделали для разработки программного обеспечения, необходимого для того, чтобы иметь эти компоненты, и в конце концов мы могли представить пользователю, а также в Conectar, три основные области возможностей, в которых вы найдете все, что живое, то, что существует на данный момент, например , открытые звонки», - подчеркивает Мартин Галиндо.

Он отмечает, что в этом разделе представлены не только государственные варианты, но и университеты, исследовательские центры, компании, которые занимаются консультированием по инновационным вопросам. «Из всех тех, кто что-то делает с инновациями или предпринимательством, которое в настоящее время открыто, что может быть предложено определенной аудитории, то в разделе «Возможности» вы найдете это, истории успеха, инновационные вызовы, открытые конкурсы, средства на определенные проекты и т. Д. можете найти его, там вы можете принять участие, что мы делаем, как будто вы можете увидеть это в одном месте и вы сами решаете, в чем участвовать».

Другим компонентом этого раздела, Connect, является часть талантов, потому что там мы хотели сделать Matchmaker, поскольку существует множество специализированных служб, которые часто не знают, где их найти. «Когда мы в бизнесе, и иногда нам нужен конкретный поставщик, или нам нужен союзник, или партнер, который, скажем, будет платить нам, потому что это не то, что у нас есть, потому что иногда это также тот, кто заслуживает доверия, как я могу связаться с ним, тогда, в Talento, что мы делаем, и что мы делаем, мы всегда приглашаем все профессионалы и предприниматели, это то, что вы загружаете свой профиль, представляете себя и размещаете с этой видимостью свою специальность или свой проект, чтобы другие могли его увидеть, а когда мы ищем, мы можем подключиться».

La plataforma impacta al año a unas 25 mil personas.

При этом они стремятся к тому, чтобы компании, учебные заведения или даже само правительство нашли то, что ищут, и существовали связи.

Последним фактором является инфраструктура или экосистема, которая стремится информировать о том, что доступно. «Сколько акселераторов, инкубаторов, фондов, где они находятся, какая у них специальность, каких пользователей она достигает, все, что мы так или иначе иногда ищем в конкретном регионе (...), мы считаем, что это очень ценный портал, потому что мы объединяем все происходящее и постоянно обновляем его по темам инновации, предпринимательство, наука и техника». К этим факторам относится часть Connect.

Мартин Галиндо объясняет, что проект находится на стадии, на которой, кроме того, скоро у них будет рентгеновский снимок стартапов с информацией о том, что они делают, кто является их генеральным директором, кто входит в команду, привлекли ли они капитал и сколько и т.

Третий и последний компонент — это PLAI Innovar. «Там мы разработали первую виртуальную программу акселерации и инкубации в штате, то есть мы разработали контент, представляющий большую ценность для каждого из этапов, поместили их на платформу, поставили диагноз, определили, где находится ваш бизнес в данный момент, мы создаем для вас путь обучения и, Ну, вы продвигаетесь виртуально, но с сопровождением, добавленная стоимость, которую мы придаем этому, заключается в том, что это тоже не черная нить, есть чему поучиться, есть много курсов, которые вы можете пройти онлайн, но часто вы проходите их, и у вас остаются сомнения, или вы проходите их, и вам некому Откажитесь от идей или внезапно, кто вам солжет, разница в PLAI Innovar заключается в том, что в дополнение к тому, что вы принимаете его виртуально, вы всегда сможете рассчитывать на советы с разрешением сомнений и, конечно же, на специализированное наставничество или консультирование, чтобы один за другим помочь вы развиваетесь в своих бизнес-моделях».

La plataforma digital ayuda a los emprendedores.

Мартин Галиндо отмечает, что у них появляется все больше и больше пользователей и контента, и мы стремимся сделать его доступным для широкой публики.

Идея создания этой платформы родилась после определения потребностей, существовавших в штате Халиско, потому что, хотя это организация, которая много продвигает инновации и предпринимательство, и, прежде всего, на научно-технологической основе, всегда есть большие возможности, из-за отсутствия связей в экосистеме существует очень много важных субъектов, но многие из них не идентифицировали их. «Не хватает талантов в специализированных темах, которые внезапно требуются нашим собственным динамизмом, поэтому мы также должны платить, поскольку, будучи не такими жесткими, как это часто бывает в университете, потому что его учебные планы нельзя перенести в одночасье, мы можем сделать это через платформу и как мы можем дать это содержание, которое внезапно остро нуждаются в определенных секторах, и тогда мы всячески помогаем повышать конкурентоспособность».

Именно благодаря выявлению этих возможностей в 2019 году был разработан проект. Кроме того, проект затрагивает около 25 000 человек в год по различным вопросам.

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