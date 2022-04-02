Иван Дуке пообещал Зеленскому экономическое сотрудничество и латиноамериканскую поддержку Украине

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

Президент Украины Владимир Зеленский направил благодарственное послание своему тезке в Колумбии Ивану Дуке Маркесу за поддержку, которую он оказал своей стране в разгар трудного времени, которое она переживает из-за российского вторжения.

Через свой аккаунт в Twitter президент Украины заверил, что помощь, которую Колумбия предоставила этой стране, была не только экономической, но и что были заключены оборонные соглашения. Сообщение поступило после 20-минутного телефонного разговора между двумя лидерами в эту субботу, в котором упоминались проекты после окончания вторжения.

«Я с радостью свяжусь с @IvanDuque. Я благодарю Колумбию за гуманитарную помощь и консолидацию южноамериканских стран в поддержку Украины. Мы договорились начать совместные экономические и оборонительные проекты после войны», - написал президент в своем профиле в Twitter.

Дуке, который продвигает региональную повестку в Восточных Равнинах, раскрыл подробности разговора с Зеленским посреди остановки в Виллависенсио. По словам главы государства, в ходе телефонного диалога он воспользовался случаем, чтобы выразить солидарность колумбийского и латиноамериканского народов с Украиной в условиях критической ситуации, вызванной российским вторжением.

«Мы осудили это жестокое нападение на человечество. У вас есть наша поддержка, и мы не только осуждаем это ужасное обстоятельство, это ужасное нападение, но и вносим свой вклад через гуманитарную поддержку и другие механизмы», — заявил президент Дуке.

В разгар диалога Зеленский предложил бы президенту Колумбии возглавить усилия с другими латиноамериканскими странами по оказанию гуманитарной помощи и поддержки своим соотечественникам в разгар кризиса, вызванного вторжением, которое началось 24 февраля.

Президент Колумбии поднял вопрос о необходимости направления помощи украинскому народу через ООН. Он также подчеркнул необходимость сотрудничества по способам смягчения миграционного кризиса в Восточной Европе и предложил опыт Колумбии в области венесуэльской миграции для поддержки этих мер.

По словам Дуке, разговор с его украинским коллегой был «трогательным, потому что президент Зеленский показал миру свое мужество». Он также предупредил, что защита украинцев от вторжения российских армий «была примером для всего мира в защите своего народа» и попросил, чтобы «эти акты ужаса прекратились... Хватит этого ужаса, хватит этой войны».

Следует напомнить, что президент Колумбии был допрошен несколько дней назад, когда стало известно, что он направит экономическую поддержку стране, захваченной Россией.

Новости в разработке...

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:











