Как определить, что чье-то изображение профиля является поддельным

В настоящее время многие люди встречаются друг с другом через Интернет, и фотографии профиля являются единственной ссылкой на внешний вид другого, однако есть те, кто использует поддельные фотографии, чтобы выдать себя за кого-то другого. Чтобы узнать, действительно ли этот человек тот, кого они говорят, вы можете провести краткую проверку фотографии профиля.

Чтобы узнать, есть ли у другого человека настоящее или поддельное изображение, вы должны использовать инструмент Детектор поддельных профилей. Это расширение для браузеров, которое легко использовать, так как вам просто нужно скачать его.

После загрузки вы можете начать использовать инструмент, разработанный компанией V7Labs, который специализируется на искусственном интеллекте (ИИ). Достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши изображение и выбрать «Проверить фальшивое изображение профиля», чтобы оно выполнило свою работу.

(Foto: Captura de pantalla/Fake Profile Detector)

Сразу же детектор отобразит результаты анализа в процентах, которые будут больше или меньше, в зависимости от случая, на изображении. Например, если за фотографией милой девушки стоит мужчина, который пользовался FaceApp, расширение узнает об этом без малейших осложнений.

Этот инструмент находится в магазине Google, что означает, что он работает только с семейными браузерами, такими как Chrome или Chromium. После установки вы должны следовать инструкциям по активации уведомлений.

К сожалению, у этого инструмента есть ограничения, поскольку он определяет достоверность только тех изображений, автоматически созданных GAN (генеративной антагонистической сетью), которые представляют собой класс изображений, созданных убедительным ИИ.

(Foto: Captura de pantalla/Fake Profile Detector)

Это означает, что у вас возникнут проблемы с определением того, что изображение профиля не соответствует тому, кто стоит за учетной записью, поскольку оно ускользает от ваших навыков.

Прежде всего, вам необходимо установить приложение DollToon, которое доступно для iOS и Android бесплатно. После установки введите и определите пол, контур и форму лица аватара, тон кожи, прическу и цвет, а затем вы сможете изменить одежду, чтобы создать наряд, похожий на тот, который вы обычно носите. Следует отметить, что для «симфонизации» аватара желтый должен использоваться как оттенок кожи или один из самых распространенных в сериале.

Mujer convirtió su foto en una versión de los Simspons gracias a DollToon. (foto: Caricatura Simpsons)

После того, как вы создали аватар, вы можете разместить фон (есть один, очень похожий на задний двор дома Симпсонов или портал Рика и Морти. Наконец, загрузите его в виде изображения на свой телефон.

Такое изображение можно поместить в качестве изображения профиля в WhatsApp или любой другой социальной сети. В случае приложения для обмена сообщениями вам нужно нажать на опцию «Узнать больше», представленную тремя вертикальными точками, расположенными в правом верхнем углу, затем нажать на фотографию профиля и затем найти опцию «Искать в галерее», здесь вам нужно выбрать рисунок, созданный в DollToon и Вот и все.

Следует отметить, что, хотя это бесплатное приложение, у вас есть возможность купить некоторые аксессуары в приложении с «бриллиантами», которые покупаются за реальные деньги, среди доступных аксессуаров есть косметика, такая как волосы ученого Рика из культовой серии Adultswim.

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