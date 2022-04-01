Дилберт Агилар и его музыканты подверглись жестокому обращению на окраине телевизионного канала

Он снова потерял документы? Программа Magaly Tv: La firme объявила, что Дилберт Агилар и его музыканты подверглись жестокому обращению со стороны Милагроса Лейвы, когда автобус группы был припаркован снаружи Телевидение Уиллакс.

Судя по видео и истории самой Магали Медины, телеведущая села на транспортное средство группы кумбии, чтобы высокомерно потребовать, чтобы они покинули это место, потому что находились на своей парковке.

Точно так же репортер из программы ATV пошел взять интервью у певца cumbia и спросил его, правда ли, что Милагрос Лейва, когда он был в ярости, начал смотреть на него свысока перед всеми своими коллегами.

«Он сказал вам, кто вы, кого вы избили?» , они проконсультировались с певцом cumbia. « Да, он поставил себя в таком тоне. Она села в автобус, чтобы высокомерно кричать (на своих музыкантов)», - сказал он .

По словам Дилберта Агилара, ведущий Willax Televisión отправился искать его после ссоры с музыкантами и, не колеблясь, пытался заставить его чувствовать себя неполноценным, как музыканты, которые сопровождали его в тот день.

«Он сказал мне: «Эй, кто эти неправильно адаптированные» и другие прилагательные к моим мальчикам. Я ничего не знала, потому что была в другой среде. Я ничего об этом не знала, я говорила себе, что что-то должно произойти, чтобы они так отреагировали. А потом мальчики рассказали мне, что произошло», - сказал он.

В другое время певец из кумбии подтвердил, что Милагрос Лейва не вел себя с ним должным образом, несмотря на то, что он был гостем на телеканале. « Нет, получилось... Кого вы победили? Вот как все прошло », - добавил он.

Чтобы прояснить факты, Дилберт упомянул, что автобус его группы был припаркован в месте, указанном ей работником канала, и что, если бы она попросила их покинуть место в дружеской манере, они бы сделали это немедленно.

«Опекун не ставил на это место, она должна была идти добрее, как это сделало бы любое физическое лицо. Попросите у водителя место для размещения его автомобиля», - добавил он.

Наконец, певица извинилась перед Милагрос Лейвой, если она когда-либо обижалась на своих музыкантов, но подчеркнула, что то, как она села в автобус, чтобы попросить их съехать с парковки, было неправильным.

« Да, было что-то, что беспокоило ее, что я извиняюсь перед мальчиками, но это был не тон и не способ просить об одолжении, чтобы уйти на пенсию », - добавил кумбиамберо для камер Magaly Tv: La signa.

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