Glencore прекращает новые российские сделки, но не покидает страну

(Bloomberg) — Glencore Plc, крупнейший в мире оператор сырьевых товаров, заявил, что не будет искать новых сделок в России, но продолжит давние торговые отношения в стране.

В начале марта компания объявила о пересмотре своих активов в двух крупных российских компаниях — ПАО «En+ Group International» и ПАО «Роснефть» — а также более широкой коммерческой деятельности в стране.

«Glencore не будет вступать в какой-либо новый коммерческий бизнес в отношении товаров российского производства, если это не будет указано соответствующими государственными органами», — говорится в заявлении, опубликованном в среду по электронной почте. Она продолжит выполнять юридические обязательства по ранее существовавшим контрактам при условии соблюдения любых санкций и там, где это «осуществимо и безопасно», сказал он.

По мере того, как растущий список крупнейших мировых компаний, от ведущих банков до потребительских гигантов, объявляет о планах покинуть Россию, сырьевые фирмы спокойно продолжили свой бизнес по покупке и продаже сырья из страны. Исторически сложилось так, что операторы были готовы работать в самых сложных юрисдикциях, и лишь немногие, включая Gunvor Group, а теперь и Glencore, объявили о прекращении нового бизнеса в России.

В то время как давление покинуть Россию вынудило энергетических гигантов, включая BP Plc и Shell Plc, выйти из своей деятельности в стране, компаниям еще предстоит подробно рассказать о том, как они будут продавать свои акции.

Glencore в настоящее время владеет 10,55% акций En+ Group, мажоритарного акционера алюминиевого гиганта United Co. ПАО «Русал Интернешнл» Она также имеет небольшую долю менее 1% в нефтяной компании «Роснефть». Справедливая стоимость инвестиций на конец 2021 года составила 789 миллионов долларов США и 485 миллионов долларов США соответственно, сообщил Glencore в прошлом месяце.

Glencore также отметил в заявлении, что «нет реального способа» выйти из своих холдингов. Его акции выросли на 2,2% в среду и выросли примерно на 70% в прошлом году благодаря росту цен на сырьевые товары.

Швейцарский оператор и горнодобывающая компания обеспечили выгодные отношения в России, покупая алюминий и нефть у одного из ведущих мировых производителей природных ресурсов. Он обеспечил добычу нефти после того, как в 2016 году российское правительство попыталось завершить запланированную продажу 19,5% акций «Роснефти», чтобы помочь сократить дефицит бюджета.

Алюминий — один из немногих товаров, торгуемых Glencore, который не поддерживается крупномасштабным производством собственных промышленных активов. Glencore и Rusal уже давно являются партнерами в этом бизнесе, а их поставки из России помогли укрепить их позиции в качестве крупнейшего в мире оператора металлов.

Русал объявил о сделке на 16 миллиардов долларов США по продаже алюминия Glencore в 2020 году, что позволит компании продать около трети своей продукции оператору. По словам Русала, сделка будет продлена до 2024 года с возможностью продления до 2025 года. Она также покупает часть нефти у «Роснефти», хотя публично не раскрывает объемы торгов.

Оригинальное примечание:

Glencore приостанавливает новые российские сделки, но не покидает страну (1)

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