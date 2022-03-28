Крокодилы из Ориноко прибыли в Hacienda Nápoles

Hacienda Nápoles встретит новых гостей, это пять экземпляров крокодилов, которые были перевезены на курорт с тропической биологической станции Роберто Франко (EBTRF) Национального университета Колумбии (UNAL) в Вильявисенсио.

Также известные аллигаторы llanero имеют длину более 4 метров и теперь будут заботиться об организации гасиенды в координации с EBTRF. В UNAL заявили, что «после агрессивной охоты в 1960-х годах с целью продажи его шкур за границу будет разработана информационно-просветительская и образовательная программа по этому виду, находящемуся под угрозой исчезновения».

Аналогичным образом, в сообщении от учебного заведения указывается, что, согласно исследованию, проведенному в прошлом году, животные «не были выбраны в качестве родителей, но из-за своего физического состояния они действительно показывают полное измерение этого вида, который играет фундаментальную роль в пищевой цепи водные экосистемы колумбийско-венесуэльской Оринокии».

Он также уточнил, что 15 декабря было подписано соглашение о сотрудничестве между профессором Джованни Гаравито Карденасом, деканом факультета наук UNAL, и законным представителем парка.

«Это соглашение открывает огромные возможности для колумбийцев и иностранных гостей, чтобы узнать больше об этом виде, оценить его и осознать необходимость его сохранения и восстановления естественных популяций в районах, которые они исторически населяли.

Мы хотим впечатлить детей и других посетителей, затронуть сердца людей, чтобы дать этим крокодилам возможность остаться на планете; они имеют право вернуться к реке, но не смогут этого сделать, если люди не захотят», — говорит профессор Варгас, добавляя, что в этих случаях образование — это равно или важнее науки», сказал профессор Марио Варгас Рамирес, директор станции Роберто Франко.

Следует сказать, что животные будут находиться в «пруду с идеальными характеристиками для надлежащего ухода и выставки» мужских особей, которые все еще находятся на хранении UNAL.

«Крокодилы, которые сейчас находятся в тематическом парке Hacienda Nápoles, добавляются к другим экземплярам, которые также были доставлены UNAL в другие парки страны, такие как биопарк Лос-Окаррос в Вильявисенсио (Мета), аквапарк Пискилаго, в Колсубсидио в Нариньо (Кундинамарка) и агроэкологический парк Меркуре, в Пуэрто-Лопес (Мета)», - уточнили в университете.

Одна семья решила усыновить теленка бегемота, и это вызвало беспокойство, поскольку этот вид животных классифицируется как опасный для людей, потому что он территориальный.

Кроме того, говорят о том, что означает для экосистемы тот факт, что эти животные размножаются, клеймятся как захватчики и наносят все больший и больший ущерб.

Учитывая это, мэр муниципалитета хотел предложить убежище для защиты бегемотов, учитывая, что, по словам президента, млекопитающие привлекают часть туризма, а также для безопасности жителей Пуэрто-Триунфо.

«Я бы согласился с заповедником, что министерство что-то делает, чтобы национальное правительство сделало что-то, чтобы эти бегемоты не были уничтожены, потому что правда в том, что бегемоты несут много туризма», - сказал Хавьер Герра, мэр муниципалитета.

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