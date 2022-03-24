Ана Клаудия Таланкон отменила AMLO для Трен Майя: «Мы не наняты»

Ночью 22 марта было опубликовано видео, в котором различные мексиканские знаменитости выступили против строительства мегапроекта, известного как поезд майя.

Этот проект с самого начала подвергался критике из-за высоких экономических и экологических затрат, которые он влечет за собой. Кроме того, в последние дни было опубликовано несколько изображений вырубки деревьев в джунглях штата Кинтана-Роо вдоль новой планировки пятого южного участка.

По этой причине многие участники мексиканского шоу присоединились к голосам против поезда майя в рамках Всемирного дня водных ресурсов.

Художники выступили против проекта AMLO (Фото: скриншот/YouTube)

Благодаря кампании Sélvame del Tren, которая борется за уважение к рекам джунглей и сенотам на маршруте, по которому должен быть расположен спорный проект Лопеса Обрадора, было опубликовано видео, в котором влиятельные лица, актеры и музыканты поделились своей солидарностью с движением.

Среди художников были Эухенио Дербес, Рубен Альбарран, Наталья Лафуркад, Кейт дель Кастильо, Омар Чапарро, Артуро Ислас, Барбара Мори, Мишель Рено, Фернандо Гвадаррама, Офелия Медина, Омар Чапарро и Ана Клаудия Таланкон.

«Мы не их противники, мы мексиканцы и хотим жизни для всех нас (...) Президент, участок 5 пройдет над подземными реками, пещерами и сенотами. Уникальная и крупнейшая экосистема в мире (...) Мы приглашаем вас посетить этот район и послушать экспертов», - был один из аргументов, выдвинутых знаменитостями.

(фото: твиттер/ @latalancon)

В этой связи президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор дисквалифицировал заявление участников, назвав их «псевдоэкологами» и «фифисами», хотя среди них был певец Café Tacvba Рубен Альбарран, считавший себя сторонником мексиканских левых и активист по многочисленным социальным причинам.

«Они никогда не стремились к преобразованию страны», — заявил президент. Так мексиканская актриса Ана Клаудия Таланкон отреагировала на дисквалификацию главы исполнительной власти.

Через свой аккаунт в Twitter он защитил позицию, занятую в видео, и заявил, что они обеспокоены продолжением работ. «Мы не его противники», - подчеркнул он и заключил, что лес и воду нужно защищать.

Вишневая вечеринка также назвала персонажей «подержанными экологами» (фото: Twitter/ @PartidoMorenaMX)

Сообщение сопровождалось одним из видеороликов движения. В течение 39 секунд он показывает различные изображения, показывающие работы по рубке деревьев и демонстрации против них, а также аэрофотоснимки джунглей и водные снимки.

«Ни противники, ни псевдозащитники окружающей среды, ни представители», «Мы граждане QRoo (Кинтана-Роо) и будем бороться за наше величайшее богатство Природа! », можно прочитать в тексте, пока изображения циркулируют.

Также в официальном аккаунте партии «Национальное движение за возрождение» (Морена) они опубликовали инфографику, в которой художники назывались «подержанными защитниками окружающей среды»:

«Не дайте себя обмануть подержанным экологам! Проект #TrenMaya заботится об окружающей среде».

На снимке они уточняют, что 200 000 гектаров деревьев будут посажены и 18 000 гектаров природных заповедников будут сохранены, в дополнение к созданию парка Ягуар Тулум и расширению природного заповедника Калакмул.

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