Тест на личность: выберите фигуру и узнайте, почему вы чувствуете себя одиноким

Никто не совершенен, и иногда наши недостатки, слабости и страхи могут мешать нам самим, особенно когда дело доходит до поиска любви.

Хотя мы все это знаем, мы не всегда знаем, что именно происходит с нами, что мешает нам иметь отношения.

Трудно быть полностью объективным в отношении себя. Особенно, если вы не верите в то, что говорит вам личностный тест или тест на личность.

Но именно здесь и вступает в игру тест личности, потому что за считанные секунды вы поймете, почему вы одиноки и почему возникают сложности в любовных отношениях.

Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на картинку ниже, обратить пристальное внимание на то, что вы видите, а затем прокрутите вниз, чтобы увидеть, как увиденное показывает, почему вы все еще одиноки.

Неважно, каковы ваши результаты, важно хорошо знать друг друга. Итак , посмотрите на изображение, и первое, что вы определите, даст вам ответ. Перейдите в самый низ, чтобы узнать смысл.

Тест на личность: вы чувствуете себя одиноким? Узнайте, пройдя этот тест. (Фото: захват)

1. Если вы впервые увидели луну:

Если вы впервые увидели луну, вы чувствуете себя одиноким, потому что разрушить стены вам нелегко.

Вы жаждете близости и верите, что это опыт, который только сделает вас лучше, но когда дело доходит до снижения вашей защиты и впуска других людей, вам просто не так интересно.

Если вы не преодолеете этот страх, вы никогда не будете близки к тому, чтобы получить то, что хотите, просто и просто.

2. Если вы впервые увидели кита:

Хотите верьте, хотите нет, но кит указывает на то, что вы одиноки, потому что всегда хотите быть номером один.

Дело не в том, что вы эгоистичный человек, просто у вас большие ожидания и планы на себя, и вы знаете, что любить иногда означает ставить чужие потребности выше своих.

Тебя пока нет, но, по крайней мере, ты это знаешь.

3. Если вы впервые увидели серфера:

Если вы впервые увидели серфера, вы чувствуете себя одиноким, потому что боитесь быть связанным.

Для вас любовь не является чем-то освобождающим, это что-то страшное и обескураживающее, потому что это означает отказ от части того, кто вы есть. Когда любовь начинает чувствовать себя настоящей, вы начинаете планировать, чтобы убежать и не пострадать.

Но не убегайте, постарайтесь остаться, и вы можете обнаружить, что длительная любовь - это величайшее приключение из всех.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ТЕСТОВ

Психология тестов разработала предпосылки теоретических процедур регистрации психических качеств, которые отчасти остались в силе до сегодняшнего дня. Известный психолог Каттель Маккин (1890) признан основателем диагностических тестов, поскольку с его книгой «Психические тесты и измерения» он оказал наибольшее влияние на разработку методов.

Кеттелл, который также представил концепцию «тестирования», хотел записать всю личность с помощью серии из 10 простых экспериментов, силу правой и левой руки с помощью динамометра, скорость реакции на тональные стимулы, ассоциативную скорость в номинале 10 цветов и т. Д.

Эти эксперименты и связанные с ними многочисленные исследования его учеников не были очень плодотворными, поскольку они основывались на очень примитивной концепции человеческой психики. Каждое отдельное качество человека исследуется изолированно, но то, что исследуется, не подходит для представления индивидуальной уникальности личности или для представления одного из ее основных аспектов.

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